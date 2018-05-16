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16. 05. 2018

В Луганской области гроза обесточила шахту

В Луганской области из-за грозы была обесточена шахта Тошковская ГП Первомайскуголь, где находились 29 горняков. Об этом в среду, 16 мая, на своей странице в соцсети Facebook сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, сообщение о том, что в результате грозы была повреждена воздушная высоковольтная линия электропередачи в районе с.Тошковка Попаснянского района, поступило в отдел полиции ночью 15 мая.

Сотрудники местного отдела полиции установили факт обесточивания шахты в момент, когда в горных выработках находилась рабочая смена.

По состоянию на 6:45 электроснабжение частично восстановлено.

Горняки подняты на поверхность. Угрозы их жизни и здоровью нет.

Ранее сообщалось, что в Луганской области тонет шахта.

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Источник: korrespondent.net

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