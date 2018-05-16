Байкеры нарушили правила на Крымском мосту

Российские байкеры, среди которых были и приближенные к Кремлю Ночные волки, стали первыми нарушителями правил дорожного движения на Крымском мосту. Об этом сообщает Крыминформ в среду, 16 мая.

Отмечается, что около тысячи байкеров устроили мотопробег в честь открытия моста. Они выехали двумя колоннами из Керчи и Тамани и одними из первых преодолели Керченский пролив.

При этом многие из них останавливались и начинали делать селфи, что строго запрещено правилами. На опубликованном ролике видно, что в некоторых местах автомобили тормозили, чтобы не сбить байкеров.

Напомним, 15 мая Россия официально открыла Крымский мост через Керченский пролив. В церемонии принял участие российский президент Владимир Путин. В среду, 16 мая, по Крымскому мосту запустили автомобильное движение.

При этом по мосту могут ездить только мотоциклы, легковые автомобили и пассажирские автобусы. Также водителям нужно учитывать ограничение скорости – 90 километров в час. Останавливаться на мосту строго запрещено.

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Источник: korrespondent.net