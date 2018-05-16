Европарламент выделит Украине миллиард евро

Комитет по иностранным делам Европейского парламента в среду, 16 мая, проголосовали за предоставление макрофинансовой помощи Украине. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
"Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовал за предоставление макрофинансовой помощи для Украины, но добавил поправку, что "состав Центральной избирательной комиссии Украины отражает политический баланс, который представляет все соответствующие политические силы, особенно те, которые представлены в Раде", - написал Йозвяк.
the EP's foreign affairs committee voted in favour of a new MFA for #Ukraine but added the amendment that "the composition of the Central Election Commission of Ukraine reflects a political balance representing all relevant political forces, notably those represented in the Rada"— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 16 мая 2018 г.
Как сообщалось, в марте Еврокомиссия официально запустила процедуру выделения Украине 1 млрд евро финпомощи. В то же время, в Украине рассчитывали на большие объемы.
По информации на сайте Европарламента, ЕС предоставит макрофинансовую помощь Украине на общую сумму до 1 миллиарда евро, которые будут предоставлены в виде среднесрочных и долгосрочных кредитов. Помощь Украине планируется выплачивать в двух траншах. Ожидается, что первый транш будет выплачен во второй половине 2018 года, а второй – в первой половине 2019 года.
Ранее сообщалось, что Комитет Европарламента одобрил выделение 1,8 млрд евро Украине.
Также в ЕС заявляли, что могут дать Украине миллиард помощи, но за реформы.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
новость
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Россия сыграет с Канадой и другие пары четвертьфинала ЧМ по хоккею
Накануне на чемпионате мира по хоккею завершился групповой этап. Команды отыграли заключительные матчи предварительной стадии, по итогам которых определились все пары участников четвертьфинала.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь опустилась на 14 место в рейтинге ИИХФ по итогам ЧМ в Дании
Сборная Беларуси по хоккею по итогам чемпионата мира в Дании, в ходе которого она проиграла все свои матчи, переместится с 11-го на 14 место в рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ).
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Сборная Беларуси проиграла все матчи на чемпионате мира по хоккею
15 мая хоккейная сборная Беларуси провела последний матч на чемпионате мира в Дании. Седьмой поединок на турнире завершился очередной неудачей. Белорусы проиграли словакам со счетом 4:7.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусские хоккеисты узнали, с кем будут играть на ЧМ-2019 в дивизионе I
Хоккейная сборная Беларуси, которая после сегодняшнего матча со словаками покинет элитный дивизион, уже узнала своих соперников на чемпионате мира 2019 года в первом дивизионе.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Захаров объяснил провал белорусских хоккеистов недостатком ледовых арен
В Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал главный тренер минской «Юности» и один из тренеров национальной сборной по хоккею Михаил Захаров, комментируя провал белорусской команды на чемпионате мира в Дании, которая проиграла все свои матчи и вылетела из элитного дивизиона.