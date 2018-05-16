Коломойский заявил, что у него пытаются отобрать 1+1

Владелец телеканала 1+1 Игорь Коломойский заявил о "войне" с президентом Петром Порошенко. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle. В частности, Коломойский признался, что стал для Порошенко "мировоззренческим оппонентом", хотя никак в настоящее время не соревнуется с ним.

"Это заключается в нашем разном отношение к жизни. К демократии, к свободе слова, к событиям в Украине, к тому, каким должен быть президент. У меня по поводу него очень большое разочарование", - заявил Коломойский.

Он отметил, что идеей фикс нынешнего главы украинского государства является победа на очередных президентских выборах, а для этого Порошенко вознамерился контролировать все телеканалы в стране.

"На сегодняшний день я не могу сказать, что меня преследуют власти. У нас идёт позиционная какая-то война, но она в рамках закона. И достаточно разные желания у нас. Мы знаем, чего хочет Пётр Алексеевич. Он прогнозируем в этом плане. Он хочет 1+1 на выборы. Вот ему кровь из носа нужен 1+1", - заявил Коломойский.

В то же время бизнесмен подчеркнул, что президент не получит желаемого.

Напомним, год назад сообщалось, что жена Порошенко будет вести программу на канале Ахметова.

А в 2015 году у Коломойского заявили, что Порошенко покупает два телеканала.

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Источник: korrespondent.net