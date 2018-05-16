Механизм давления на Украину. Мир о Крымском мосте

Крымский мост из России на аннексированный полуостров президент Владимир Путина открыл 15 мая. Мост запустили раньше запланированного и для еще большего впечатления Путин сел за руль грузового автомобиля и возлавил колонну из 35 самосвалов.

Самая высокая точка полотна моста находится в 35 метрах над водой, не пропуская треть украинских грузовых судов.

Президент Петр Порошенко после его открытия вновь заявил, что строительство моста незаконно и нарушает международное право. При этом он отметил, что мост "обязательно понадобиться оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым".

Украина оценивает прямые убытки от строительства моста в 500 миллионов долларов, а непрямые - миллиардами.

Западные страны также подвергли критике строительство моста через Керченский пролив, а вот мировая пресса неоднозначно оценила проект Путина. Корреспондент.net сделал срез мнений.

Нарушение суверенитета Украины

Евросоюз

ЕС назвал открытие Крымского моста через Керченский пролив нарушением Россией суверенитета Украины, поскольку РФ построила его без согласия Украины.

"Это представляет собой очередное нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины. Строительство моста ведется в целях дальнейшей принудительной интеграции с Россией незаконно аннексированного полуострова и его изоляции от Украины, частью которой он остается", - говорится в заявлении представительства ЕС в России.

Ограничивает судоходство

Соединенные Штаты

CША осуждают "строительство и частичное открытие Керченского моста между Россией и оккупированным Крымом", сказала на брифинге представитель Госдепа Хизер Науэрт.

"Это было сделано без разрешения правительства Украины. Крым - Украина", - сказала она.

Крымский мост: факты

Спикер Госдепа также отметила, что США обеспокоены тем, что строительство Крымского моста " ограничивает способность доставки товаров морским транспортом".

"Мост представляет собой не просто попытку России укрепить свой незаконный захват и оккупацию Крыма, но и препятствует навигации", - сказала дипломат.

Безрассудное поведение России

Великобритания

Министр по делам Европы МИД Британии Алан Данкан осудил открытие Крымского моста и подчеркнул обеспокоенность Великобритании ситуацией с правами человека в Крыму.

"Открытие моста представляет собой еще одно нарушение суверенитета Украины и еще один пример безрассудного поведения России", - сказал министр.

Власть и слабость Путина

Washington Post, США

Мост обеспечил Путину пропагандистскую победу, которая вызвала осуждение Запада и послужил новым свидетельством его персонифицированной системы власти.

Путин вступил на мост вместе с построившим его бизнесменом-олигархом Аркадием Ротенбергом, бывшим партнером президента по дзюдо. Затем Путин сел за руль и проехал по мосту на оранжевом самосвале Камаз, изготовленном госкомпанией, которую возглавляет Сергей Чемезов, сослуживец Путина по КГБ. И Ротенберг, и Чемезов находятся под американскими санкциями.

Как и многие ключевые моменты за годы президентства Путина, это мероприятие было рассчитано на показ по телевидению и призвано продемонстрировать его решимость, влияние и авторитет.

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Открытие моста стало знаковым событием в стремлении Путина показать миру и своему народу, что аннексия Крыма необратима.

Это событие также подчеркнуло значение ориентированной на Путина системы политической и экономической поддержки в России. Роль Ротенберга как строителя моста показала, как российские миллиардеры могут использовать свою близость к Путину для дальнейшего собственного обогащения - и при этом оказывать услуги государству.

Реакция соцсетей на Крымский мост

Правда, акцент на роли Путина в этом проекте указывает и на менее приятную реальность - бесчисленное количество плохих автомобильных дорог, железных дорог и мостов по всей стране, которые не пользуются личным покровительством президента. В рейтинге Всемирного банка Россия по качеству торгово-транспортной инфраструктуры занимает 94-е место в мире, уступая Тунису и опережая Колумбию.

По всей стране россияне жалуются на коррупцию и ненадлежащее выполнение работ, что служит помехой в реализации столь необходимых проектов по ремонту общественных сооружений и строительству инфраструктуры.

По словам московского политолога Дмитрия Орешкина, стремление властей инвестировать средства в Крым будет означать, что на реализацию проектов в других частях страны денег будет еще меньше.

Рекордно большая незаконная стройка

Dagens Nyheter, Швеция

"Путинский мост", новый наземный путь, связывающий незаконно аннексированный украинский полуостров и Россию, - это крупнейшая за всю историю "черная", то есть нелегальная, стройка.

Мост усилит и без того уже прочный контроль Москвы над Крымом. Кроме того, представители Украины утверждают, что мост может заблокировать украинские корабли, идущие через Керченский пролив в Черное море из крупных портов в Азовском море, в том числе из Мариуполя.

Самая высокая точка полотна моста находится в 35 метрах над водой, а это значит, что треть судов украинского грузового флота больше не смогут проходить через залив. Это тяжелый удар по украинской экономике.

Кое-кто из независимых экспертов опасается, что и новый мост не продержится долго. Помимо тяжелых погодных условий, еще и геологическая обстановка там ненадежна. Слой глины на дне очень глубок, что не позволяет прочно закрепить сваи. Кроме того, это район высокой сейсмической активности.

Но даже если мост и будет крепко стоять, факт остается фактом: стройка - такая же незаконная, как и сама аннексия Крыма. Мост не только нарушает двусторонний договор между Украиной и Россией, заключенный в 2003 году, по которому любое строительство в Керченском проливе должно происходить по согласию обеих сторон.

Он также идет вразрез с Конвенцией ООН по морскому праву, которая подразумевает, что у России нет права начинать строительство моста или перекрывать Керченский пролив без разрешения Украины.

Завершит аннексию

Stern, Германия

По поводу Крымского моста мнения принципиально расходятся. Для одних этим гигантским мостом цементируется захват территории Крыма Москвой. Для Киева эта стройка - символ угнетения. Его точку зрения разделяет и правительство Германии.

Для Путина все выглядит совсем по-другому. В московском изложении Крым не был аннексирован: Россия выполнила пожелание его жителей, которые хотели отделиться от Украины и присоединиться к "родной России".

Значение этого моста все стороны оценивают одинаково: Крым, будь он аннексирован или присоединен, не имеет сухопутной связи с Россией. Единственный естественный сухопутный путь с полуострова ведет через украинскую территорию, а отношения между Киевом и Москвой по-прежнему более чем напряженные. Крымский мост завершит присоединение полуострова.

Престиж Владимира Путина непосредственно связан с этим проектом. В каждой значительной речи упоминается Крымский мост, перед президентскими выборами Путин лично убедился в том, как продвигается стройка.

Правители уйдет, а мост останется

Майнити симбун, Япония

Не только Украина, но и западные страны, а также Япония не признают аннексию Крыма, считая ее нарушением суверенитета. Это стало причиной введения санкций против России.

Не станет ли Крымский мост таким же символом раскола, которым была Берлинская стена, разделившая восточный и западный мир во время холодной войны?

Представитель строительной компании заявил нам на условиях анонимности: "Наоборот. На Украине и в других странах руководителя поменяются, а мост останется. Когда-нибудь политическая конфронтация стихнет, и мост станет символом дружбы".

Станет ли мост символом русификации?

"То, что казалось невероятным, к сожалению, стало реальностью. СССР распался. И когда Крым вдруг оказался уже в другом государстве, вот тогда уже Россия почувствовала, что ее даже не просто обокрали, а ограбили".

Больше символизма, чем экономической выгоды

CNN, США

Этот строительный проект стал метафорическим символом 18-летнего правления Путина. Но это также символ международной изоляции России. В феврале 2014 года российский спецназ захватил Крым в ходе молниеносной операции.

Сначала Кремль отрицал, что это сделали его военные - люди в камуфляжной форме без знаков различия. Позднее он признал, что так называемые "зеленые человечки" - на самом деле из состава регулярной российской армии. Запад в ответ быстро ввел удушающие экономические санкции.

Вышел не тот царь. Соцсети об инаугурации Путина

Пока в открытии Крымского моста больше символизма, чем экономической выгоды. США и большинство других стран отказываются признавать аннексию Крыма, да и санкции против России в ближайшее время не будут сняты.

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Однако для российского государства аннексия Крыма и открытие моста стали источником патриотической гордости. По словам Путина, вопрос закрыт, и Крым никогда не вернется в состав Украины.

Самый серьезный инструмент давления на Украину

Defence24, Польша

Тревожно звучат сообщения о том, что Керченский мост, строительством которого занимается Россия, может быть использован для блокирования украинских портов на Азовском море. Согласно официальной информации, под этим мостом смогут проходить корабли высотой не более 33 метров.

Следовательно, в Азовское море не смогут войти суда типа Панамакс, на которых произведенные в этом регионе товары доставлялись в порты всего мира. Из-за этих ограничений пострадал, например, порт Мариуполя: оттуда невозможно вывезти использующиеся при строительстве газопроводов стальные плиты, которые еще недавно шли на экспорт во Вьетнам, Южную Корею, Малайзию, США и Мексику.

Из-за строительства моста украинцы потеряли контракты, привлекательность производящихся в этом регионе товаров снизилась (стоимость их транспортировки увеличилась из-за того, что вместо одного крупного судна приходится задействовать несколько небольших), а в итоге украинская промышленность начала терпеть убытки.

С такими же проблемами столкнулся порт в Бердянске и фирмы, которым из-за ограничения на габариты кораблей стало сложнее выбрать транспортную компанию, например, для поставок за границу украинской пшеницы. Снижение конкуренции в области логистики ведет к повышению цен на транспортные услуги.

Главная опасность состоит в том, что Россия может полностью заблокировать Азовское море под любым предлогом, например, сославшись на необходимость провести ремонт моста. Возможность использования этого объекта для блокады украинских портов - это самый серьезный инструмент давления, которым Москва будет способна воспользоваться в любой момент.

Первое связующее звено между Крымом и Россией

Telegraph, Британия

Путин открыл мост, который станет единственным дорожным звеном, связывающим Россию с Крымом. Тем самым он продемонстрировал власть Москвы над аннексированным полуостровом и ослабил изоляцию крымчан.

Данный мост стал для Путина символом победы. Проект пользуется большой популярностью в Крыму, жители которого в основном поддержали аннексию. Однако они испытывают трудности из-за высоких цен на продовольствие и товары после прекращения торговли с Украиной.

Задача по строительству моста, ставшего предметом национального престижа, была поставлена компаниям, принадлежащим Аркадию Ротенбергу, который в детстве был спарринг-партнером Путина по дзюдо.

Наведение моста через известный своими ветрами и штормами Керченский пролив стало не только геополитической победой, но и настоящим достижением инженерной мысли. У моста 595 опор, и некоторые его сваи забиты на глубину около 100 метров. В 1945 году через пролив тоже был построен мост, но его вскоре снесло льдами.

Жадно захватывает Азовское море

Il Foglio, Италия

Россия одержима мостами. При такой огромной территории она всегда испытывает необходимость в мостах. Торжественно открыт, пожалуй, самый спорный из них - Крымский мост, построенный через Керченский пролив и соединяющий Крым с Краснодарским краем.

Крымский мост предлагает идею территориальной целостности, которая выгодна российской торговле, но рискует навредить судьбе морских портов Азова.

Украинцы уже протестуют, ведь мост ограничит транспортное сообщение с портами. Компании, перевозящие украинский уголь, металл и зерно на важнейшие международные рынки, предпочтут наземные перевозки, то есть более быстрый и экономичный путь через Россию, что подтолкнет портовую сеть к кризису.

Националистические организации уже объявили о протестных действиях, демонстрациях и манифестациях, но местные власти опасаются также и вандализма и более прямых действий, которые способны спровоцировать столкновения между российским и украинским населением.

Динамичный и изящный язык из бетона и рельсов, жадно захватывающий Азов, - памятник мимолетно промелькнувшей истории, которую международное сообщество не смогло остановить.

Изолирует Россию

Iltalehti.fi, Финляндия

Мост Путина соединяет с Россией Крымский полуостров, незаконно захваченный у Украины. Проект моста довольно символичен. Он объединяет транспортную систему Крыма с российской, но политически изолирует Россию от Европы.

Путин создал из России образ крепости, которую окружают злые западные страны. При помощи точно такого же образа СССР в течение многих десятилетий обосновывал свою систему и положение в международной политике.

На самом деле постсоветскую Россию приняли на Западе с распростертыми объятиями как равноправного партнера. Россию объявили стратегическим партнером НАТО и ЕС. Россия стала членом клуба ведущих промышленных стран, Всемирной торговой организации и Европейского совета.

Своими агрессивными действиями путинская Россия портит отношения с Западом. Захват Крыма, военные действия на Восточной Украине и в Сирии, вмешательство в выборы президента Америки - все эти действия только увеличивают пропасть между Западом и Россией.

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Источник: korrespondent.net