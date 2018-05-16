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16. 05. 2018

В Ереване демонстранты ворвались в здание мэрии

Демонстранты ворвались в здание городской администрации в Ереване. Об этом в среду, 16 мая, сообщают РИА Новости.

Участники акции пытаются пройти к кабинету мэра Тарона Маргаряна. Путь им преградили полицейские и сотрудники мэрии.

Противники мэра обвиняют его в неэффективной деятельности и неподотчетности перед гражданами. Участники акции, в частности, выражают недовольство работами по обустройству сквера близ мэрии, во время которых вырубили деревья.

В мэрии же призвали полицию обеспечить нормальную работу столичной администрации.

Ранее сообщалось, что протестующие требуют отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна.

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Источник: korrespondent.net

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