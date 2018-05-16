Омелян озвучил убытки от Крымского моста

Министерство инфраструктуры оценивает убытки Украины от строительства Керченского моста в 500 миллионов гривен в год. Об этом заявил глава ведомства Владимир Омелян после заседания Кабинета министров в среду, 16 мая.

"Мы ориентировочно оцениваем убытки в полмиллиарда гривень в год – это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море", – сказал он.

Омелян подчеркнул, что непрямые убытки – это миллиардные суммы.

"Мы понимаем, что каждую секунду Керченский пролив находится под угрозой закрытия по тем или иным причинам", – добавил он.

"Мы все скрупулезно подсчитываем. Все косты будут России выставлены", – заявил министр.

Напомним, 15 мая Россия официально открыла Крымский мост через Керченский пролив. В церемонии принял участие российский президент Владимир Путин. В среду, 16 мая, по Крымскому мосту запустили автомобильное движение.

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Источник: korrespondent.net