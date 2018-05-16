Сепаратисты ДНР обустроили базу в школе под Горловкой – СМИ

Сепаратисты ДНР признали, что обустроили базу в школе под Зайцево на окраине неподконтрольной Горловки, а также показали, что пользуются российским оружием.

Об этом пишет Остров в среду, 16 мая, со ссылкой на ролик сепаратистов.

"На записи отчетливо видно, что боевики ДНР обустроили свою базу, включая склад с оружием в здании местной школы. "Школа в поселке Зайцево" регулярно упоминается в пропагандистских сводках ДНР в контексте обстрелов ВСУ "учебного заведения". О том, что это вовсе не учебное заведение, а военный объект предпочитают не говорить", – говорится в сообщении.

Также в ролике показано российское оружие.

"Демонстрируя готовность к "обороне Горловки" член НВФ готовит к бою выстрел к гранатомету, используемый в российской армии и никогда не состоящий на вооружении в ВСУ", – пишет издание.

Фото: twitter.com/666_mancer

Напомним, за сутки 15 мая на Донбассе зафиксировали 45 обстрелов со стороны сепаратистов. Один украинский военный погиб, еще два получили ранения.

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Источник: korrespondent.net