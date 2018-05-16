В ЕС договорились о сохранении сделки по ядерной программе Ирана

Германия договорилась с европейскими партнерами о сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, выступая в бундестаге, сообщает в среду, 16 мая, пресс-служба министерства.
"Пока у нас есть шанс сохранить этот важный элемент международного порядка в области разоружения, мы не должны оставлять камня на камне. Без этого соглашения будет больше неопределенности относительно того, что произойдет в Иране и на Ближнем Востоке, и мы хотим предотвратить это, продолжая ядерное соглашение с Ираном", - пояснил дипломат.
Как сообщается, Минфин США 15 мая ввел санкции против главы Центрального банка Ирана Валиоллы Сейфа и исламского банка Аль-Билад.
Ранее о том, что европейские участники "шестерки" международных посредников договорились о работе над сохранением ядерной сделки заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. По ее словам, стороны обсудили практические экономические меры по поддержке этого соглашения. Основная цель сейчас - спасти соглашение и все его аспекты. Речь идет о поиске решения для сохранения экспорта иранской нефти и сотрудничества в банковском секторе.
Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе страны из СВПД и введении в будущем санкций против Тегерана. Также Трамп пообещал ввести ограничения против компаний из ЕС, которые после выхода Вашингтона из соглашения продолжат сотрудничать со структурами Ирана.
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Источник: korrespondent.net
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