Порошенко отозвал законопроект о лишении гражданства крымчан

Президент Петр Порошенко отозвал свой законопроект, которым предлагалось лишать украинского гражданств жителей аннексированного Россией Крыма, которые участвовали в российских выборах. Об этом в среду, 16 мая, сообщила представительница Центра информации о правах человека Алена Лунева на своей странице в Facebook.

"Президент Украины отозвал свой скандальный законопроект о гражданстве, содержащий угрозы потери гражданства Украины жителями оккупированного Крыма", - написала она.

Соответствующая информация содержится и на сайте Верховной Рады.

На странице законопроекта указано, что он снят с рассмотрения.

Также копия заявления Порошенко об отзыве законопроекта появилась в соцсетях.

Напомним, о с соответствующей законодательной инициативе Порошенко сообщалось 20 апреля.

Ранее президент Петр Порошенко предложил ужесточить правила получения украинского гражданства, чтобы оно не доставалось "кому попало".

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Источник: korrespondent.net