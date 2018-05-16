Лента RSS
Подписаться на ленту
16 мая 2018, среда, 16:40
+22°C
Завтра +23°C
+22°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,37
16. 05. 2018

Порошенко отозвал законопроект о лишении гражданства крымчан

Президент Петр Порошенко отозвал свой законопроект, которым предлагалось лишать украинского гражданств жителей аннексированного Россией Крыма, которые участвовали в российских выборах. Об этом в среду, 16 мая, сообщила представительница Центра информации о правах человека Алена Лунева на своей странице в Facebook.

"Президент Украины отозвал свой скандальный законопроект о гражданстве, содержащий угрозы потери гражданства Украины жителями оккупированного Крыма", - написала она.

Соответствующая информация содержится и на сайте Верховной Рады.

На странице законопроекта указано, что он снят с рассмотрения.

Также копия заявления Порошенко об отзыве законопроекта появилась в соцсетях.

 
 

Напомним, о с соответствующей законодательной инициативе Порошенко сообщалось 20 апреля. 

Ранее президент Петр Порошенко предложил ужесточить правила получения украинского гражданства, чтобы оно не доставалось "кому попало".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Все, кто пропустил церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, не расстраивайтесь!
Посмотрите в следующий раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.