Лента RSS
Подписаться на ленту
16 мая 2018, среда, 18:23
+22°C
Завтра +23°C
+22°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,37
16. 05. 2018

Германии нужны кибервойска для защиты от России - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за создание кибервойск страны для противостояния гибридной войне России. Об этом она заявила в среду, 16 мая, во время выступления в Бундестаге на дебатах по оборонному бюджету, сообщает Die Welt.

"Было бы правильным создать кибервойска, поскольку гибридная война является частью военной доктрины России - абсолютно официально", - сказала канцлер, поддержав необходимость повышения военных расходов страны.

По словам Меркель, повышенные расходы необходимы не ради вооружения, а на приобретение снаряжения, что позволит бойцам Бундесвера достойно выполнять задачи международных миссий НАТО и национальной обороны.

"Конечно, мы должны быть готовы к обороне. Иначе у нас нет шансов", - сказала глава немецкого правительства.

Канцлер Германии также подчеркнула все возрастающую важность для Германии "защиты на уровне страны и Альянса" и акцентировала внимание на патрулировании воздушного пространства стран Балтии и обязательствах Бундесвера в Румынии и Болгарии.

Ранее Меркель заявляла, что Германия вынуждена увеличить расходы на оборону. По ее словам, к 2025 году расходы Германии на оборону составят 1,5%от объема ВВП.

Как сообщалось, министр обороны Германии потребовала увеличить финансирование вооруженных сил на дополнительные 12 миллиардов евро в течение трех лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Все, кто пропустил церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, не расстраивайтесь!
Посмотрите в следующий раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.