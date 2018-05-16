Германии нужны кибервойска для защиты от России - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за создание кибервойск страны для противостояния гибридной войне России. Об этом она заявила в среду, 16 мая, во время выступления в Бундестаге на дебатах по оборонному бюджету, сообщает Die Welt.
"Было бы правильным создать кибервойска, поскольку гибридная война является частью военной доктрины России - абсолютно официально", - сказала канцлер, поддержав необходимость повышения военных расходов страны.
По словам Меркель, повышенные расходы необходимы не ради вооружения, а на приобретение снаряжения, что позволит бойцам Бундесвера достойно выполнять задачи международных миссий НАТО и национальной обороны.
"Конечно, мы должны быть готовы к обороне. Иначе у нас нет шансов", - сказала глава немецкого правительства.
Канцлер Германии также подчеркнула все возрастающую важность для Германии "защиты на уровне страны и Альянса" и акцентировала внимание на патрулировании воздушного пространства стран Балтии и обязательствах Бундесвера в Румынии и Болгарии.
Ранее Меркель заявляла, что Германия вынуждена увеличить расходы на оборону. По ее словам, к 2025 году расходы Германии на оборону составят 1,5%от объема ВВП.
Как сообщалось, министр обороны Германии потребовала увеличить финансирование вооруженных сил на дополнительные 12 миллиардов евро в течение трех лет.
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Источник: korrespondent.net
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