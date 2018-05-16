В РФ наказали поркой казаков, избивших нагайками митингующих

В России казаков, которые применили к протестующим нагайки на акции Он нам не царь 5 мая, наказали поркой нагайками. Об этом заявил родовой казак и автор блога для казаков Хроники ящика Василий Ящиков, передает в среду, 16 мая, РБК.
"У нас есть свои традиции, которые нас объединяют. Мы собрались казаками Крымского полка и Первой сводной офицерской пластунской сотней, сделали выводы, проанализировали случившееся. Мы действительно наказали тех двух казаков, которые воспользовались на Пушкинской площади нагайками, всего было две нагайки на 35 казаков", - пояснил собеседник.
Он добавил, что казаки были наказаны за несдержанность. По словам Ящикова, точно также по обычаю наказывают за пьянство и за ненадлежащее отношение к жене.
"Сначала провинившийся крестится перед иконой, ложится на скамейку, потом его должны выпороть. Затем он встает и говорит: "Спасибо, браты, за науку", крестится еще раз и встает обратно в строй - это наши вековые традиции", - рассказал Ящиков.
Напомним, акция Он нам не царь прошла в ряде городов России 5 мая. В Москве на акции протеста на Пушкинской площади также присутствовали сторонники движения НОД (Национально-освободительное движение) и люди в казачьей форме. Между казаками и митингующими завязалась драка, в некоторых казаков были нагайки.
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Источник: korrespondent.net
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