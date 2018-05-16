Встреча с Трампом под угрозой. Новые условия КНДР

Северная Корея неожиданно отменила намеченную на 16 мая встречу на высоком уровне с представителями Сеула.

Через несколько часов Пхеньян заявил, что и намеченная на 12 июня встреча главы КНДР Ким Чен Ына с президентом Дональдом Трампом может быть отменена.

Причиной резкой смены риторики объясняется требованием Вашингтона безоговорочной денуклеаризации Северной Кореи. Корреспондент.net разбирался в ситуации.

КНДР склоняют к судьбе Ливии и Ирака

Пхеньян внезапно изменил свою позицию по учениям Южной Кореи и США Max Thunder, заявив, что их проведение делает невозможной намеченную на 16 мая встречу между КНДР и Южной Кореей.

"На фоне опасной ситуации, когда в Южной Корее поднимается безрассудная шумиха войны против Севера и конфронтационное сумасбродство, нам пришлось отменять межкорейские переговоры на высоком уровне, назначенные на 16 мая", - говорится в официальном сообщении КНДР.

Пхеньян заявляет, что Сеул ответил "дерзким вызовом" на "миролюбывые усилия" Северной Кореи, развернув крупномасштабные объединенные воздушные учения "против КНДР".

Через несколько часов появилось обращение первого заместителя министра иностранных дел КНДР Ким Ге Гвана.

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"США грубо несут вздор, сильно раздражающий партнера переговоров. Высокопоставленные чиновники США, в том числе помощник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон, утверждают вариант "прежде отказ от ядерного оружия, после компенсация", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это свидетельствует о "гнусном замысле принудить КНДР к горькой судьбе Ливии и Ирака".

"Если Вашингтон не изменит свою риторику, Пхеньян больше не будет интересоваться таким диалогом и может пересмотреть согласие на предстоящий саммит глав КНДР и США".

Речь идет о варианте ядерного разоружения по ливийскому сценарию, предложенном Болтоном 29 апреля в телепередаче Fox News Sunday.

Тогда лидер Ливии Муаммар Каддафи отказался от ядерного оружия под давлением Вашингтона. Некоторые эксперты считают, что именно ядерное разоружение стоило ему жизни в 2011 году, когда в Ливии вспыхнула поддержанная США и ЕС революция.

США продолжают готовиться к встрече

В Вашингтоне заявили, что не получали никакого формального или неформального сообщения из Пхеньяна и продолжают готовиться к встрече в Сингапуре.

Пресс-секретарь Госдепа Хизер Науэрт не согласилась с резкой оценкой Пхеньяном американо-южнокорейских учений, подчеркнув, что США "проводят учения со своими союзниками по всему миру".

По ее словам, ранее представители Северной Кореи на встрече с южнокорейскими коллегами "выражали понимание необходимости продолжения американо-южнокорейских учений".

"Это совершенно законные учения, и они абсолютно правомерны", - подчеркнули в Госдепе.

В Пентагоне заявили, что совместные военные учения Max Thunder - рутинные весенние маневры и призваны усилить защитный потенциал региона. Никаких военно-экспансионистских целей эти учения не преследуют, подчеркнули в оборонном ведомстве США.

Саммит между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом был запланирован в марте и должен состояться 12 июня в Сингапуре.

"Мы оба попробуем сделать это особым моментом для мира во всем мире", - написал тогда американский президент в своем Twitter.

О чем договаривались Кореи

Предполагалось, что на сорвавшейся встречи представители Северной и Южной Кореи обсудят детали договоренностей, достигнутых во время встречи лидеров республик в апреле.

Среди главных из этих вопросов - объявление Корейского полуострова безъядерной зоной, а также возможность заключения мирного договора, так как Корейская война закончилась лишь подписанием перемирия и формально две страны по-прежнему находятся в состоянии войны.

"Односторонняя отсрочка переговоров Юга и Севера на высоком уровне под предлогом проведения регулярных американо-южнокорейских военно-воздушных учений не соответствует согласованной 27 апреля лидерами двух сторон Пханмунджомской декларации и вызывает сожаление", - прокомментировали в Сеуле.

Рукопожатие Ким Чен Ына и Мун Дже Ина на границе Корей / Getty

Эпоха без войны и ракет. О чем договорились Кореи

Сам Ким Чен Ын, встретившись с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в ядерном вооружении не будет необходимости, если с США будет подписан мирный договор о конце Корейской войны, начавшейся в 1950 году.

"Если наши встречи с США будут частыми, и в будущем будет построено доверие и достигнуто соглашение о неприкосновенности и об окончании войны, зачем бы иметь ядерное вооружение и жить в тяжелых условиях?", - заявил северокорейский глава.

Ким Чен Ын также добавил, что, "несмотря на то что он всегда занимал антиамериканскую позицию, люди поймут, что он - не тот человек, который стал бы бросать ядерные бомбы на США".

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Источник: korrespondent.net