В НАТО осудили открытие Крымского моста

Североатлантический альянс осудил открытие Крымского моста на аннексированном Россией полуострове. Об этом в среду, 16 мая, сообщает агентство AFP на своей странице в соцсети Twitter.

"НАТО называет Крымский мост нарушением суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

#BREAKING NATO denounces Crimea bridge as violating Ukraine's sovereignty — AFP news agency (@AFP) 16 мая 2018 г.

Напомним, 15 мая Россия официально открыла Крымский мост через Керченский пролив. В церемонии принял участие российский президент Владимир Путин. В среду, 16 мая, по Крымскому мосту запустили автомобильное движение.

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Источник: korrespondent.net