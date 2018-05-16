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16. 05. 2018

В РФ из-за взрывов снарядов перекрыта федеральная трасса

В Удмуртии в среду, 16 мая, из-за взрывов боеприпасов вблизи поселка Пугачево, вызванных природным пожаром, перекрыт участок федеральной трассы М7. Об этом сообщается на сайте администрации Ижевска.

Горожанам рекомендуется воздержаться от использования данной дороги.

Отмечается, что на территории бывшего военного арсенала горит трава и происходят единичные подрывы.

"Произошло возгорание травы на технической территории бывшей воинской части, как было в мае 2015 г., три года назад, и пошла одиночная и групповая детонация боеприпасов, которые еще не собрали", - рассказал ТАСС представитель пресс-службы регионального управления МЧС.

По данным СМИ, из поселка эвакуируют 2000 человек.

Прокуратура Республики Удмуртия выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, 3 мая в 13:40 в пгт Балаклея Харьковской области на технической территории военной части 65 Арсенал Министерства обороны Украины возникло возгорание сухой травы с последующими одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

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Источник: korrespondent.net

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