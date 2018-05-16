Лента RSS
Подписаться на ленту
16 мая 2018, среда, 18:23
+22°C
Завтра +23°C
+22°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,37
16. 05. 2018

Сенцову пригрозили принудительным кормлением в колонии РФ - адвокат

Руководство российской колонии пригрозило принудительным кормлением украинскому режиссеру, крымчанину Олегу Сенцову, который объявил голодовку. Об этом в среду, 16 мая, заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, передает Крым.Реалии.

"Колония уже перевела его в "безопасное место", где он содержится в одиночной камере. Администрация ведет с ним переговоры, чтобы он отказался от голодовки. Они его предупредили, что в случае резкого ухудшения состояния здоровья, они будут кормить его принудительно. Будет медикаментозное вмешательство", - рассказал Динзе.

По словам защитника, Сенцова также могут отправить на психиатрическую экспертизу.

Напомним, ранее в среду стало известно, что Олег Сенцов от 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Как сообщил адвокат, осужденный готовился к протесту полтора месяца.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Все, кто пропустил церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, не расстраивайтесь!
Посмотрите в следующий раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.