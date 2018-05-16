Минздрав предлагает запретить рекламу целительства

Министерство здравоохранения Украины разработало новый законопроект о рекламе лекарственных средств, которым предлагается запретить рекламу нетрадиционной медицины. Об этом сообщила и.о. главы ведомства Ульяна Супрун на своей странице в в Facebook в среду, 16 мая.
"Реклама – плохой советчик. Особенно, когда это реклама лекарств, и ее видит не специалист сферы здравоохранения, а человек, который ищет способ легкого и мгновенного выздоровления. В способе и подачи рекламы лекарственных средств Украина очень отстает от стран Запада, где есть четкие правила и нормы, которые позволяют распространять рекламу лекарств. Это небо и земля по сравнению с украинским рынком рекламы лекарств, который является очень хаотичным и неконтролируемым, что оставляет много пространства для манипуляции о препарате и его свойствах",– написала Супрун.
Она добавила, что "более 50% от всего рынка потребленных лекарств в 2017 году составляют лекарства без доказанной клинической эффективности".
"По данным Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, от 30% до 50% общего количества рекламы на украинском телевидении – реклама лекарственных препаратов и медицинских изделий… Почти 69% украинцев занимаются самолечением, не обращаясь за помощью к врачам. Последствия, к сожалению, часто являются непоправимыми для здоровья. Сейчас в Украине рынок рекламы регулируют почти 10 различных законных и подзаконных актов, но на практике они не работают. По нашему убеждению, это происходит из-за того, что отсутствует надлежащий контроль", – продолжила и.о. министра.
По ее словам, новый законопроект, разработанный Минздравом, должен установить четкий контроль за содержанием рекламы лекарств.
"Главная цель – избежать манипулирования информацией о препарате и его свойствах, а также гармонизировать действующее законодательство с нормами ЕС. Перечислю несколько основных пунктов законопроекта: ограничение содержания рекламы в соответствии с директивами ЕС; запрет рекламы целительства и нетрадиционной медицины; запрет привлечения к рекламе конкретного препарата известных людей, актеров, изображающих медработников; запрет информации, что лекарства предназначены исключительно для лечения детей; содержание рекламы должно соответствовать инструкции по применению лекарственного средства", – сообщила Супрун.
Согласно документу, функции контроля за рекламой лекарств закрепляются за Минздравом.
"Устанавливаются четкие штрафные санкции к телерадиоорганизациям за рекламу лекарственных средств с нарушением законодательства. Такие санкции предоставляется право применять Нацсовету по телевидению и радиовещанию (в размере 5% от лицензионного сбора за одно нарушение), Госпродпотребслужбе, Антимонопольному комитету", – написала глава Минздрава.
Напомним, количество иностранных граждан, которые приехали в Украину на лечение в частных клиниках, в 2017 году увеличилось на 25% по сравнению с 2016 годом – до 62 тыс. человек.
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Источник: korrespondent.net
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