Лента RSS
Подписаться на ленту
16 мая 2018, среда, 18:22
+22°C
Завтра +23°C
+22°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,37
16. 05. 2018

Появились фото пустующего Крымского моста

На Керченском мосту, который торжественно открыли накануне, уже в среду, 16 мая, практически пусто. Фото дороги на следующий день после запуска были опубликованы в микроблоге RoksolanaToday&Крым в Twitter.

Движение по Крымскому мосту в среду запустили в обе стороны. Движение по мосту со стороны Кубани началось примерно в 5.25, а со стороны Крыма – в 5.35.

Как видно на снимках, оживленного движения на мосту нет. На фото видно всего несколько проезжающих по мосту автомобилей.

С сегодняшнего дня ездить по Крымскому мосту смогут все легковые автомобили и пассажирские автобусы. Ограничение скорости – 90 километров в час. Для грузовиков движение будет открыто осенью этого года.

Cмотрите фотогалерею: Появились фото пустующего Крымского моста

Напомним, 15 мая Россия официально открыла Крымский мост через Керченский пролив. В церемонии принял участие российский президент Владимир Путин. В среду, 16 мая, по Крымскому мосту запустили автомобильное движение.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Все, кто пропустил церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, не расстраивайтесь!
Посмотрите в следующий раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.