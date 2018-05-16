В сенате США поддержали кандидатуру нового главы ЦРУ

Комитет по разведке Сената США проголосовал за кандидатуру Джины Хаспел на пост главы ЦРУ. Об этом в среду, 16 мая, сообщил глава комитета Ричард Бурр в своем Twitter.

В частности, в документе говорится, что за Хаспел отдали голоса десять членов комитета, против проголосовали пятеро.

Бурр назвал Хаспел достойным кандидатом на пост главы ЦРУ. По его словам, в течение своей 30-летней карьеры она придерживалась моральных, этических и правовых норм.

Напомним, 7 мая Хаспел, занимавшая должность заместителя главы ЦРУ, была назначена и. о. директора ведомства после того, как бывшего главу Майка Помпео утвердили на должность госсекретаря США. Она стала первой женщиной - руководителем ведомства, созданного в 1947 году.

В тот же день СМИ сообщили, что она хотела отказаться от поста, но помощники президента США Дональда Трампа уговорили ее не делать этого.

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Источник: korrespondent.net