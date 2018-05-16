В России бросили гранату в прокурора

В Ингушетии неизвестный напал на прокурора и сотрудника правоохранительных органов, сообщает в среду, 16 мая, пресс-служба Следственного комитета.
Интерфакс со ссылкой на источник сообщает, что неизвестный бросил гранату во двор прокурора. В результате пострадал его охранник.
По данным Следкома, охранник с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и баротравма был госпитализирован.
По словам собеседника агентства, нападение может быть связано с тем, что прокурор выступает обвинителем по делу в отношении экс-сотрудников центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии, обвиняемых в превышении полномочий и пытках задержанных.
В декабре 2016 года в Ингушетии задержали начальника Центра Э Тимура Хамхоева и нескольких его подчиненных. Их обвинили в избиении задержанного до смерти. Хамхоева также обвиняют в вымогательстве. По версии следствия, он со своими подчиненными завладел автомобилем Audi A6, принадлежавшем гражданину Азербайджана, вывез машину вместе с ее владельцем за город и потребовал выкуп в размере 800 тысяч рублей.
Ранее в Запорожье задержали азербайджанцев с гранатами на угнанном авто.
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Источник: korrespondent.net
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