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16. 05. 2018

В России бросили гранату в прокурора

В Ингушетии неизвестный напал на прокурора и сотрудника правоохранительных органов, сообщает в среду, 16 мая, пресс-служба Следственного комитета.

Интерфакс со ссылкой на источник сообщает, что неизвестный бросил гранату во двор прокурора. В результате пострадал его охранник.

По данным Следкома, охранник с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и баротравма был госпитализирован.

По словам собеседника агентства, нападение может быть связано с тем, что прокурор выступает обвинителем по делу в отношении экс-сотрудников центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии, обвиняемых в превышении полномочий и пытках задержанных.

В декабре 2016 года в Ингушетии задержали начальника Центра Э Тимура Хамхоева и нескольких его подчиненных. Их обвинили в избиении задержанного до смерти. Хамхоева также обвиняют в вымогательстве. По версии следствия, он со своими подчиненными завладел автомобилем Audi A6, принадлежавшем гражданину Азербайджана, вывез машину вместе с ее владельцем за город и потребовал выкуп в размере 800 тысяч рублей.

Ранее в Запорожье задержали азербайджанцев с гранатами на угнанном авто.

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Источник: korrespondent.net

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