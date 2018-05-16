Лента RSS
Подписаться на ленту
16 мая 2018, среда, 20:05
+22°C
Завтра +23°C
+22°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,37
16. 05. 2018

Отравление в Черкассах: все пострадавшие выписаны

Из Черкасской областной больницы выписали учительницу школы №8, а из Черкасской областной детской больницы - ученицу. Таким образом, все пострадавшие в результате отравления 8 мая выписаны, сообщает Громадське в среду, 16 мая.

"Уже выписали всех. Сегодня выписали учительницу", - сказал главный врач Черкасской областной больницы Александр Дудник.

В приемном отделении Черкасской областной детской больницы подтвердили, что последнюю ученицу, которая находилась на стационарном лечении, тоже выписали.

Напомним, по состоянию на утро 16 мая в больницах города находились учительница и ученица СШ №8, где 8 мая на линейке произошло массовое отравление.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Все, кто пропустил церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, не расстраивайтесь!
Посмотрите в следующий раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.