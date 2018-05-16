Российское телевидение сравнило Путина с Гитлером

В России Первый канал сравнил главу РФ Владимира Путина с лидером нацистов Адольфом Гитлером в намерении возведения моста через Керченский пролив. Об этом говорится в сюжете российского телеканала, отрывок из которого опубликовали в среду, 16 мая, в сообществе Рогозин-на-орбите в Twitter.

"Этот проект хотел осуществить Николай II. Этот проект хотел осуществить Гитлер и Шпеер - главный архитектор рейха, который разработал этот проект в начале 40-х годов. А осуществил его Путин", - говорится в сюжете российского телеканала о Керченском мосте.

При этом из телесюжета осталось так и не понятно, Путин хуже Гитлера или лучше.

Из передачи Первого канала осталось так и не понятно, Путин хуже Гитлера или лучше? pic.twitter.com/dK4SmeIOXt — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 16 травня 2018 р.

Напомним, ранее в Госдуме России главу США Дональда Трампа сравнили с Адольфом Гитлером.

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Источник: korrespondent.net