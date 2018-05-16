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16. 05. 2018

Суд в Бельгии отказался выдать Испании каталонских политиков

Суд в Брюсселе в среду, 16 мая, отказался выдать Испании трех бывших каталонских министров, которые покинули страну после референдума о независимости автономии.

В качестве обоснования своего решения суд сослался на формальную ошибку - отсутствие национального ордера на арест, который соответствовал бы запрошенным Испанией европейским ордерам на арест.

Для правительства в Мадриде это решение означает тяжелое поражение, отмечает агентство AFP. В свою очередь бывший глава Каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон заявил о "хорошей новости" и указал, что "Европа предоставила право на справедливый процесс, независимо от политических воззрений".

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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