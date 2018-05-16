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16. 05. 2018

По делу РИА Новости СБУ вызвала на допрос 47 человек

Служба безопасности Украины вызвала на допрос 47 человек по делу о государственной измене директора издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом в среду, 16 мая, сообщают Українські Новини со ссылкой на заместителя председателя СБУ Виктора Кононенко.

"Разослано 47 повесток", - сообщил он.

По словам Кононенко, допросы запланированы на ближайшее время.

Он также сообщил, что обыски по делу завершены, в том числе и в офисе издания.

Напомним, 15 мая СБУ провела обыски в офисах РИА Новости-Украина. Руководитель агентства Кирилл Вышинский был задержан. Ему объявили о подозрении в государственной измене.

По версии СБУ, после возвращения из России в Киев руководитель агентства Кирилл Вышинский и еще несколько журналистов развернули деятельность по поддержке сепаратистов ДНР и ЛНР.

Во время обысков у руководителя РИА Новости-Украина обнаружили два паспорта − российский и украинский. Также у него был найден орден РФ за "возвращение" Крыма.

Накануне в СБУ заявили, что члены редакции РИА Новости Украина будут проходить в расследовании в качестве свидетелей.

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Источник: korrespondent.net

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