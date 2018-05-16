Нардепы обсудили с Волкером деоккупацию Донбасса

Специальный представитель госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер в среду, 16 мая, встретился в Киеве с депутатами Верховной Ради и обсудил с ними вопрос деоккупации Донбасса. Об этом рассказала нардеп от фракции Самопомич Елена Сотник.

Она отметила, что на встрече присутствовали представители всех фракций, по два человека от каждой.

"Формат был достаточно простой. Волкер попросил высказать свою позицию и видение по ситуации на сегодняшний день по Донбассу, который находится под российской агрессией, и как каждая фракция видит в будущем развязку", - сказала Сотник.

Также она добавила, что депутаты могли задать свои вопросы Волкеру.

Ирина Геращенко, которая представляла руководство Верховной Рады на встрече, написала в Facebook, что Волкер вернулся из Донбасса, где ознакомился со сложной политикой безопасности, гуманитарной, экологической ситуацией и обменялся мнениями с депутатами о перспективах миротворческой миссии на Донбассе, работы КПВВ, проблем переселенцев и экологической проблематики.

"Вообще, это была откровенная дискуссия по широкому кругу вопросов: и ход реформ, работа над законами об антикоррупционном суде и национальной безопасности и противоминную деятельность; подготовка к саммиту Украина-НАТО, помощь США в вопросах безопасности и обороны, предоставление оружия и другие вопросы", - рассказала Геращенко.

Она добавила, что ключевым вопросом, все же, стали Донбасс и Крым, нарушения прав человека на оккупированных территориях, поиск пропавших, освобождение заложников и политзаключенных.

"Господин Волкер заверил депутатов в поддержке Украины. Также он встретился с семьями заложников, политзаключенных и пропавших без вести", - отметила вице-спикер.

Вместе с тем, спикер парламента Андрей Парубий также встретился с Волкером.

Зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту #США @StateDept у питаннях України Куртом Волкером @SpecRepUkraine Подякував за підтримку України і надання летальної оборонної зброї. Обговорили ситуацію на Донбасі і законодавчі плани Верховної Ради @verkhovna_rada pic.twitter.com/lRvvkSwHnQ — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 16 мая 2018 г.

"Встретился со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Поблагодарил за поддержку Украины и предоставление летального оборонительного оружия. Обсудили ситуацию на Донбассе и законодательные планы Верховной Рады", - написал Парубий в Twitter.

Напомним, накануне Курт Волкер также встретился с командующим ООС.

Как сообщалось, Волкер отказался посещать ДНР и ЛНР.

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Источник: korrespondent.net