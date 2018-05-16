В России на месте взрыва снарядов на территории бывшей военной части села Пугачево в Малопургинском районе Удмуртии в небе из дыма образовался "гриб". Детонация произошла из-за горения сухой травы, сообщает со ссылкой на региональное управление МЧС в среду, 16 мая, РБК.
Отмечено, что на территории бывшей воинской части никто не проживает. В российском МЧС доложили, что площадь пожара неизвестна, так как она постоянно меняется.
"Организовано эвакуацию жилой зоны села Пугачево и детского санатория Юськив, который находится неподалеку. Жителей села Пугачево эвакуируют в село Баграш-Бигра и в села Бобья-Уча, Ильинское и Уром, а детей и персонал санатория - в санаторий Ласточка", - говорится в сообщении.
Cмотрите фотогалерею: Взрывы снарядов в РФ: в небе образовался "гриб"
По предварительным данным МЧС России, при взрывах никто не пострадал. В тушении пожара задействованы в том числе самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 с водно-сливным устройством, рассказали спасатели.
Ранее сообщалось, что в РФ из-за взрывов снарядов перекрыта федеральная трасса.
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Источник: korrespondent.net
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