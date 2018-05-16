В РФ завели дело из-за задержания главы РИА Новости-Украина

В России Следственный комитет РФ в связи с задержанием в Киеве главы РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского возбудил уголовное дело о препятствовании деятельности журналиста и о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности. Об этом в среду, 16 мая, сообщает пресс-служба СКР.

В частности, указано, что Вышинский получил российское гражданство в сентябре 2015 года. В СК настаивают, что его незаконное привлечение к ответственности в Украине "обусловлено препятствием его профессиональной деятельности".

В российском ведомстве считают, что Вышинского заставляют "к отказу от распространения объективной информации о событиях на территории РФ и Украины", связанных с аннексией Крыма.

Напомним, Вышинский был задержан рядом со свои домом накануне, 15 мая, а в офисе РИА Новости-Украина прошли обыски. Украинская власть заподозрила Вышинского и других журналистов в государственной измене. В СБУ также назвали РИА Новости-Украина "пропагандистским антиукраинским информационным ресурсом".

Вскоре Вышинского этапировали в Херсон, где прокуратура Автономной Республики Крым должна избрать ему меру пресечения.

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Источник: korrespondent.net