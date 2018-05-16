В Днепропетровской области под слоем земли обнаружили 36 мешков с вещами убитых под Иловайском военнослужащих. Эти вещи ранее были отданы на хранение местному предприятию. Каким образом они оказались закопанными, разбираются правоохранители, говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

"В полиции Днепропетровской области создана комиссия по расследованию всех обстоятельств ненадлежащего хранения вещественных доказательств на территории фермерского хозяйства в поселке Таромское", - сказано в нем.

На месте происшествия работают следователи полиции, проводится опись обнаруженных вещей.

Сообщение об обнаружении волонтерами 36 мешков с личными вещами военных, погибших в Иловайском котле, поступило в полицию 15 мая.

Следственно-оперативная группа Новокодакского отделения полиции Днипра установила, что под слоем почвы находятся вещественные доказательства по уголовному производству, которое было открыто в 2014 году.

На данный момент установлено, что в 2014 году вещественные доказательства были переданы на хранение в фермерское хозяйство в связи с отсутствием помещения с соответствующими санитарными нормами в отделении полиции.

По каким причинам в течение длительного срока по данным вещественными доказательствами не было принято законного решения, установит служебная проверка.

Напомним, в августе 2014 года бойцы украинских подразделений попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российско-гибридные силы обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские силовики.

По официальным данным военной прокуратуры, под Иловайском погибли 459 бойцов АТО, еще 478 получили ранения. По неофициальным, количество жертв могло достигать 1000 человек.

Cмотрите фотогалерею: Волонтеры нашли мешки с вещами погибших в Иловайском котле

Ранее сообщалось, что делом об Иловайском котле занялся суд в Гааге.

Напомним, ГПУ официально обвинила Россию в Иловайском котле.

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Источник: korrespondent.net