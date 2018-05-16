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16. 05. 2018

Порошенко обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 16 мая, провел встречу со специальным представителем США в делах Украины Куртом Волкером, во время которой обсуждался вопрос миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и отметили важность развертывания миротворческой миссии ООН на его оккупированной части", - говорится в сообщении.

Также Порошенко и Волкер подчеркнули необходимость немедленного освобождения украинских заложников.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, укреплению партнерства Украины с НАТО и вопросу энергетической безопасности с учетом рисков, которые несет Северный поток-2.

Стороны также обсудили прогресс и поддержку Украины на пути реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией.

В этот же день нардепы обсудили с Волкером деоккупацию Донбасса. Также Курт Волкер встретился с семьями заложников, политзаключенных и пропавших без вести. 

Напомним, накануне Курт Волкер также встретился с командующим ООС.

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Источник: korrespondent.net

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