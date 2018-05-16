В РФ объяснили, почему Путин ехал по Керченскому мосту не пристегнутым

В Федеральной службе охраны России рассказали, почему глава РФ Владимир Путин во время проезда по Керченскому мосту за рулем КамАЗа не пристегнулся ремнем безопасности. Об этом в среду, 16 мая, сообщает РБК.
Официально движение на мосту еще не было открыто, когда президент проехал по нему на КамАЗе, и нормы правил дорожного движения на дорогу не распространялись, пояснил представитель ФСО Александр Рясков.
"Это было культурно-массовое мероприятие. На тот момент (дорога расценивалась) как строительная площадка, которая не регулируется нормами правил дорожного движения", - сказал он.
То, что Путин во время проезда не воспользовался ремнем безопасности, можно увидеть на фотографиях с церемонии открытия моста.
Напомним, Керченский мост, соединивший аннексированный Крым и Краснодарский край России, был открыт 15 мая. В церемонии открытия принял участие глава РФ Владимир Путин, который проехал по мосту в колонне грузовых автомобилей. При этом он находился за рулем КамАЗа.
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Источник: korrespondent.net
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