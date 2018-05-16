Украина увеличит делегацию полицейских в Интерполе

В Национальной полиции Украины было принято решение увеличить штат украинских делегатов в центральном офисе Интерпола. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает в среду, 16 мая, пресс-служба НПУ.
Отмечено, что в среду в рамках сорок шестой Европейской региональной конференции Интерпола в Дублине Князев встретился с президентом Интерпола Менг Хонгвеем, с которым обсудили дальнейшее развитие отношений и сотрудничество Национальной полиции Украины с главным офисом Интерпола.
"Мы идем в ногу с европейскими коллегами, противодействующим транснациональной организованной преступности в разных направлениях. И сегодня уже было достигнуто ряд договоренностей, в частности, относительно международного розыска преступников", - отметил Князев.
В свою очередь Хонгвей отметил соблюдение украинскими полицейскими прав лиц, находящихся в региональном и международном розысках, а также правил и регламента их учета.
По данным ведомства, от имени министра внутренних дел глава Нацполиции пригласил президента Интерпола посетить Украину. Предварительно визит запланирован на лето 2018 года.
Ранее сообщалось, что Интерпол задержал руководителя "титушек" Армена Саркисяна.
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Источник: korrespondent.net
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