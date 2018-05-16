В американской школе обстреляли полицейского

В США бывший ученик одной из старших школ (Dixon High School) в городе Диксон штата Иллинойс выстрелил в полицейского. Об этом со ссылкой на мэра города Дэнни Ленглосса сообщает в среду, 16 мая, телекомпания ABC News.

Отмечено, что инцидент произошел утром в среду на собрании учеников в школе для обсуждения выпускной практики.

По словам мэра, нападавший был ранен огнем полицейского, его жизни ничего не угрожает. Подозреваемый находится под стражей. Его имя не сообщается.

Уточняется, что полицейский, ученики и сотрудники школы не пострадали.

В свою очередь шериф Ли Джон Саймонтон заявил, что нападавший - это 19-летний бывший ученик указанной школы. По его словам, стрельба произошла в спортзале.

Ранее сообщалось, что в школе Калифорнии (США) произошла стрельба.

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Источник: korrespondent.net