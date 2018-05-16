Глава Хмельницкой области заявил об отставке

Председатель Хмельницкой облгосадминистрации Александр Корнийчук заявил об отставке. Об этом он написал на своей странице в Facebook вечером в среду, 16 мая.
"Я ухожу с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации. Эти два года были очень важными в моей жизни", – написал Корнийчук.
Он не указал о причинах отставки, но пообещал, что останется в политике.
"Я ухожу с поста, но не ухожу из политической жизни и мы с вами вместе сделаем еще много для поступательного развития нашего государства", – добавил Корнийчук.
Отметим, что на сайте Хмельницкой ОГА не сообщается об отставке губернатора. Также нет инормации об этом на сайте президента Украины Петра Порошенко.
Напомним, 28 апреля 2016 года Александр Корнийчук был назначен главой Хмельницкой облгосадминистрации указаом президента Порошенко
Корнийчук – глава Хмельницкой областной партийной организации УДАР, народный депутат Верховной Рады 7-го созыва.
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Источник: korrespondent.net
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