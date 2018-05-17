Германия за год потратила на беженцев более 20 млрд евро

Расходы на содержание и интеграцию беженцев, а также на устранение причин иммиграции в странах исхода обошлись бюджету Германии в 2017 году в 20,8 млрд евро. Об этом сообщила в среду, 16 мая, газета Handelsblatt, со ссылкой на отчет министерства финансов ФРГ.
Наибольшую часть – 14,2 млрд евро – Германия потратила на устранение причин возникновения волн беженцев в странах их исхода. Эти деньги распределялись через МИД ФРГ и министерство экономического сотрудничества и развития.
Еще 6,6 млрд евро были направлены в федеральные земли и коммуны, на которые легла основная тяжесть в обеспечении беженцев жильем, интеграционными курсами и другими видами помощи.
Ранее в Германии разгорелся коррупционный скандал из-за беженцев. Чиновница в Бремене удовлетворила более 1200 ходатайств об убежище без достаточных на то правовых оснований.
Источник: Русская служба Deutsche Welle
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Источник: korrespondent.net
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