25 мая «День Facebook в Беларуси»: много практики и минимум теории

Аудитория Facebook и Instagram в Беларуси в 2018 году перевалила за 2 млн активных пользователей — и все они еще не ваши клиенты.

За 10 часов интенсивного практического тренинга «День Facebook в Беларуси» 10 крутых специалистов по Facebook и Instagram расскажут обо всех новых решениях в соцсетях, научат, как конвертировать посты и лайки в реальные деньги, помогут разобраться в тонких настройках рекламных кабинетов.

После тренинга ни у кого не останется вопросов, «что такое пиксель Facebook», «кто такой таргетолог и зачем он мне нужен», «с чем едят ретаргетинг» и «зачем моему серьезному бизнесу картинки в соцсетях».

Всего 120 рублей за бесценные навыки, которыми будешь обладать ты, и еще 249 специалистов, которые понимают, как важны для бизнеса социальные сети, и что именно в них реально найти своих клиентов.

Тренинг «День Facebook в Беларуси» рассчитан для руководителей и специалистов бизнеса любого типа. Аудитория Facebook и Instagram в Беларуси в 2018 году превысила 2 000 000 активных пользователей – на конференции ты узнаешь, как эффективно донести свою информацию до любого, в любой точке страны и мира. Мы научим инструментам активных продаж в B2C-сегменте, расскажем, как искать и находить партнеров в B2B.

Наш международный тренинг будет полезен тем, кто выстраивает личный бренд в современной цифровой среде, а также тем, кто уже много пробовал и запутался в изменчивой digital-отрасли. Мы приглашаем СМИ и тех, кто хочет развить новые медиа в digital-среде и зарабатывать на этом. Для специалистов по маркетингу и рекламе, а также для фрилансеров и сотрудников рекламных агентств, которые хотят помогать бизнесу эффективно продвигать товары и услуги, тренинг «День Facebook в Беларуси» может стать новым стартом для профессионального роста.

«День Facebook в Беларуси» пройдет 25 мая с 10 до 19 часов в «Доме Москвы». Поддержку мероприятию оказывает официальный маркетинговый партнер Facebook и Instagram Aitarget.

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Программа тренинга состоит из 10 шагов-докладов к системному использованию Facebook и Instagram в бизнесе.

1. Евгений Мокин (Украина)

Digital Marketing специалист в Admixer (Украина), Основатель/CMO в Median ads. Специализируется на рекламных кампаниях в социальных медиа. В портфолио более 1000 рекламных кампаний с общим бюджетом более $500 000

У Евгения одна из самых насыщенных программ, где он расскажет о динамическом ретаргетинге в Facebook; о формировании фидов и Product Sets сегментации; об эффективных моделях использования пикселя Facebook и его параметров; а также об особенностях при настройке кампаний в рекламном кабинете.

2. Никита Рвачев (Россия)

Основатель сервиса Aitarget, официального партнера Facebook в России

Особенности и настройка эффективной видеорекламы в Facebook и Instagram, разбор удачных кейсов и ошибок — практический рассказ Никиты несомненно пригодится в дальнейшей работе

3. Влад Титов (Россия)

Преподаватель бизнес-школ RMA, ШНМ (Высшая школа экономики), Сколково стартап-академия; автор первого в России курса для практиков комьюнити-менеджмента с 2012 года

Как превратить сообщество Facebook в воронку для новых клиентов — практический доклад Влада Титова, где он расскажет об алгоритмах построения комьюнити; а также о стимулировании социальных подтверждений, пользовательского контента и вовлеченности.

4. Алексей Ткачук (Беларусь)

Персона №1 в рейтинге влияния на digital-отрасль в Рунете, автор крупнейшего и лучшего блога на русском про Instagram — dnative.ru, SMM-директор агентства GetBob digital

Алексей, как говорится, собаку съел на Instagram и готов поделиться знаниями о том, зачем делать связку Facebook-Instagram, как работает взаимосвязь между соцсетями и как эффективно продвигать свой бизнес, свои идеи в Instagram

5. Петр Костюков (Россия)

Специалист по таргетированной рекламе в Facebook, интернет-маркетолог, таргетолог и веб-аналитик, стратег в нише В2В

Доклад Петра будет посвящен эффективной таргетированной рекламе в Facebook. Он расскажет об алгоритмах Facebook для привлечения клиентов в разных нишах бизнеса, о технологиях доставки платной рекламы в Facebook и оценке результатов; раскроет страшную тайну, как таргетологи сливают бюджеты и как маркетологи фейсбука манипулируют рекламодателем

6. Павел Борисов (Россия)

Специалист по контенту сервиса SMMplaner. Продвигает артистов в социальных сетях, занимается консультацией и сотрудничеством с музыкальными лейблами и топовыми YouTube-блогерами

Тема Павла: «Контент для Facebook и Instagram», где он расскажет слушателям, что, как и когда публиковать в профилях и бизнес-страницах, чтобы тебя заметили, полюбили и платили; как делать Stories, видео, фото, коллажи, как работать хештегами, и развеет некоторые популярные мифы о соцсетях

7. Кузьменко Сергей (Беларусь)

Бизнес-тренер и автор обучающих курсов по интернет-маркетингу и PR в соцсетях, автор курса #SmmReady, который за 3 года прошли более 700 представителей бизнеса в Беларуси, России Украины, основатель крупной сети сообществ в Facebook для интернет-маркетологов

Тема доклада Сергея — аудитории Facebook и Instagram в Беларуси и соседних странах; особенности и отличия поведения аудитории в Facebook, прямо влияющие на продажи; цены на работы и SMM-аутсорсинг. Также Сергей расскажет о том, как перейти от простых моделей вещания к комплексным сложным стратегиям.

8. Андрей Фрольченков (Россия)

Независимый специалист по социальным медиа

Тема Андрея — «Успешный успех» в Facebook. В общем, все, что связано с продвижением личного профиля и заработком при помощи своего аккаунта

9. Татьяна Мартынова (Беларусь)

Теле-, радио-ведущая, соучредитель группы компаний «ЧердакМедиа» и студии ВЭБ разработки «ilavista», заклинатель органических охватов и лидер мнений в Facebook

Расскажет об офлайн- и онлайн-коммуникациях, алгоритмах Facebook

10. Екатерина Ерошина (Беларусь)

Преподаватель Академии Webcom (Минск), главный редактор SMM-портала MadCats

Екатерина Ерошина научит, как работать с текстами в Facebook и Instagram. Ведь, по ее мнению, типология текстов в SMM может вести от развлечения к доверию и продажам

Во время конференции и после нее у всех участников будет возможность задавать вопросы спикерам и получать компетентные ответы.

И самые популярные вопросы про Facebook и Instagram:

а есть ли там моя аудитория?

у нас серьезный бизнес, зачем нам эти дурацкие картинки в соцсетях?

как начать, о чем писать и как понять, интересно ли это людям?

где брать первых подписчиков, и нужны ли они вообще для эффективной рекламы?

с какими лидерами мнений можно сотрудничать в Instagram и Facebook?

как начать давать рекламу в Facebook и Instagram и не слить бюджеты?

что лучше: картинки или видео, и ставить ли хештеги к каждому фото и под видео?

Ответим и на них тоже.