25 мая «День Facebook в Беларуси»: много практики и минимум теории

Аудитория Facebook и Instagram в Беларуси в 2018 году перевалила за 2 млн активных пользователей — и все они еще не ваши клиенты.
За 10 часов интенсивного практического тренинга «День Facebook в Беларуси» 10 крутых специалистов по Facebook и Instagram расскажут обо всех новых решениях в соцсетях, научат, как конвертировать посты и лайки в реальные деньги, помогут разобраться в тонких настройках рекламных кабинетов.
После тренинга ни у кого не останется вопросов, «что такое пиксель Facebook», «кто такой таргетолог и зачем он мне нужен», «с чем едят ретаргетинг» и «зачем моему серьезному бизнесу картинки в соцсетях».
Всего 120 рублей за бесценные навыки, которыми будешь обладать ты, и еще 249 специалистов, которые понимают, как важны для бизнеса социальные сети, и что именно в них реально найти своих клиентов.
Тренинг «День Facebook в Беларуси» рассчитан для руководителей и специалистов бизнеса любого типа. Аудитория Facebook и Instagram в Беларуси в 2018 году превысила 2 000 000 активных пользователей – на конференции ты узнаешь, как эффективно донести свою информацию до любого, в любой точке страны и мира. Мы научим инструментам активных продаж в B2C-сегменте, расскажем, как искать и находить партнеров в B2B.
Наш международный тренинг будет полезен тем, кто выстраивает личный бренд в современной цифровой среде, а также тем, кто уже много пробовал и запутался в изменчивой digital-отрасли. Мы приглашаем СМИ и тех, кто хочет развить новые медиа в digital-среде и зарабатывать на этом. Для специалистов по маркетингу и рекламе, а также для фрилансеров и сотрудников рекламных агентств, которые хотят помогать бизнесу эффективно продвигать товары и услуги, тренинг «День Facebook в Беларуси» может стать новым стартом для профессионального роста.
«День Facebook в Беларуси» пройдет 25 мая с 10 до 19 часов в «Доме Москвы». Поддержку мероприятию оказывает официальный маркетинговый партнер Facebook и Instagram Aitarget.
Программа тренинга состоит из 10 шагов-докладов к системному использованию Facebook и Instagram в бизнесе.
1. Евгений Мокин (Украина)
Digital Marketing специалист в Admixer (Украина), Основатель/CMO в Median ads. Специализируется на рекламных кампаниях в социальных медиа. В портфолио более 1000 рекламных кампаний с общим бюджетом более $500 000
У Евгения одна из самых насыщенных программ, где он расскажет о динамическом ретаргетинге в Facebook; о формировании фидов и Product Sets сегментации; об эффективных моделях использования пикселя Facebook и его параметров; а также об особенностях при настройке кампаний в рекламном кабинете.
2. Никита Рвачев (Россия)
Основатель сервиса Aitarget, официального партнера Facebook в России
Особенности и настройка эффективной видеорекламы в Facebook и Instagram, разбор удачных кейсов и ошибок — практический рассказ Никиты несомненно пригодится в дальнейшей работе
3. Влад Титов (Россия)
Преподаватель бизнес-школ RMA, ШНМ (Высшая школа экономики), Сколково стартап-академия; автор первого в России курса для практиков комьюнити-менеджмента с 2012 года
Как превратить сообщество Facebook в воронку для новых клиентов — практический доклад Влада Титова, где он расскажет об алгоритмах построения комьюнити; а также о стимулировании социальных подтверждений, пользовательского контента и вовлеченности.
4. Алексей Ткачук (Беларусь)
Персона №1 в рейтинге влияния на digital-отрасль в Рунете, автор крупнейшего и лучшего блога на русском про Instagram — dnative.ru, SMM-директор агентства GetBob digital
Алексей, как говорится, собаку съел на Instagram и готов поделиться знаниями о том, зачем делать связку Facebook-Instagram, как работает взаимосвязь между соцсетями и как эффективно продвигать свой бизнес, свои идеи в Instagram
5. Петр Костюков (Россия)
Специалист по таргетированной рекламе в Facebook, интернет-маркетолог, таргетолог и веб-аналитик, стратег в нише В2В
Доклад Петра будет посвящен эффективной таргетированной рекламе в Facebook. Он расскажет об алгоритмах Facebook для привлечения клиентов в разных нишах бизнеса, о технологиях доставки платной рекламы в Facebook и оценке результатов; раскроет страшную тайну, как таргетологи сливают бюджеты и как маркетологи фейсбука манипулируют рекламодателем
6. Павел Борисов (Россия)
Специалист по контенту сервиса SMMplaner. Продвигает артистов в социальных сетях, занимается консультацией и сотрудничеством с музыкальными лейблами и топовыми YouTube-блогерами
Тема Павла: «Контент для Facebook и Instagram», где он расскажет слушателям, что, как и когда публиковать в профилях и бизнес-страницах, чтобы тебя заметили, полюбили и платили; как делать Stories, видео, фото, коллажи, как работать хештегами, и развеет некоторые популярные мифы о соцсетях
7. Кузьменко Сергей (Беларусь)
Бизнес-тренер и автор обучающих курсов по интернет-маркетингу и PR в соцсетях, автор курса #SmmReady, который за 3 года прошли более 700 представителей бизнеса в Беларуси, России Украины, основатель крупной сети сообществ в Facebook для интернет-маркетологов
Тема доклада Сергея — аудитории Facebook и Instagram в Беларуси и соседних странах; особенности и отличия поведения аудитории в Facebook, прямо влияющие на продажи; цены на работы и SMM-аутсорсинг. Также Сергей расскажет о том, как перейти от простых моделей вещания к комплексным сложным стратегиям.
8. Андрей Фрольченков (Россия)
Независимый специалист по социальным медиа
Тема Андрея — «Успешный успех» в Facebook. В общем, все, что связано с продвижением личного профиля и заработком при помощи своего аккаунта
9. Татьяна Мартынова (Беларусь)
Теле-, радио-ведущая, соучредитель группы компаний «ЧердакМедиа» и студии ВЭБ разработки «ilavista», заклинатель органических охватов и лидер мнений в Facebook
Расскажет об офлайн- и онлайн-коммуникациях, алгоритмах Facebook
10. Екатерина Ерошина (Беларусь)
Преподаватель Академии Webcom (Минск), главный редактор SMM-портала MadCats
Екатерина Ерошина научит, как работать с текстами в Facebook и Instagram. Ведь, по ее мнению, типология текстов в SMM может вести от развлечения к доверию и продажам
Во время конференции и после нее у всех участников будет возможность задавать вопросы спикерам и получать компетентные ответы.
И самые популярные вопросы про Facebook и Instagram:
- а есть ли там моя аудитория?
- у нас серьезный бизнес, зачем нам эти дурацкие картинки в соцсетях?
- как начать, о чем писать и как понять, интересно ли это людям?
- где брать первых подписчиков, и нужны ли они вообще для эффективной рекламы?
- с какими лидерами мнений можно сотрудничать в Instagram и Facebook?
- как начать давать рекламу в Facebook и Instagram и не слить бюджеты?
- что лучше: картинки или видео, и ставить ли хештеги к каждому фото и под видео?
Ответим и на них тоже.
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