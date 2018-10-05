Беларусам объяснили, как легально участвовать в лотерее США

Ближайший тираж американской лотереи Powerball состоится в субботу, 12 мая, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, на кону огромный джекпот, $257 миллионов.
В США уже сейчас наблюдается ажиотаж – в лотерейные киоски выстраиваются очереди из желающих приобрести билеты, а жители других стран ищут способ вступить в игру онлайн.
Мифы об участии в лотерее Powerball — США из других стран
Есть большое количество заблуждений об участии в лотерее Powerball из-за пределов США. Рассмотрим некоторые из них.
Миф 1: Туристам нельзя играть в лотерею Powerball. Это не так. Согласно правилам лотереи Powerball – США, нерезиденты США вправе участвовать в лотерее: “Вам не нужно быть гражданином или резидентом страны, чтобы принять участие в игре. Туристы также могут участвовать в лотерее”.
Миф 2: Нерезиденты США могут играть в Powerball — США точно так же, как американцы. Почти правда, только здесь есть одно но... Вы можете приобрести билеты у лицензированных ритейлеров в США, но получить приз вы сможете лишь при условии, что билет останется на территории США.
Миф 3: Лотерейные выигрыши нерезидентов США не облагаются налогом. Это не так. Если гражданин Беларуси выиграет в лотерею Powerball —США, он будет обязан выплатить налог на свой выигрыш в США.
Как легально играть в Powerball — США из Беларуси
Если вы хотите побороться за джекпот Powerball, будучи гражданином Беларуси, вы можете сделать это двумя способами.
1. Пересечь границу и приобрести билет лично
Вы можете лично отправиться в США, чтобы приобрести билет лотереи Powerball у официального ритейлера, при условии, что потом вы не будете вывозить его за пределы США.
2. Зарегистрироваться на сайте и принять участие в лотерее из дома
Участвовать в лотерейных тиражах США из Беларуси так же просто, как если бы вы находились там лично. Все, что для этого нужно сделать — купить лотерейные билеты Powerball к тиражам, которые проходят в Орландо, каждую среду и субботу в 23:00 EST на сайте TheLotter онлайн!
Выбирайте 5 основных номеров от 1 до 69, а также шар «пауэрбол» из диапазона 1-26, совпадение которых позволит сорвать баснословный американский джекпот или 8 второстепенных призов!
theLotter.com – первая в мире служба доставки лотерейных билетов, которая позволяет людям заказывать официальные лотерейные билеты со всего мира, не взимая комиссий с выигрышей.
Эксклюзивное фото с победительницей $1 миллиона на сайте TheLotter.com. В сентябре этого года Наталья из Украины выиграла $1 миллион в лотерею США
Пять номеров принесли 23-летней Наталье из Украины выигрыш в $1 миллион в лотерее США Мега Миллионс. По результатам тиража 26 сентября 2017 года, Наталья угадала пять основных номеров из выигрышной комбинации – 1, 10, 57, 66 и 75 и стала обладательницей фантастического приза второй категории в 1 миллион долларов.
Мы верим, что фантастический выигрыш Натальи – лишь первая ласточка в серии незабываемых побед, которые ждут украинцев на арене мирового лото. Не упустите свой шанс, приобретайте билеты прямо сейчас.
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