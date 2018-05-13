«Ночь дегустации сериалов» посмотрела 1 тысяча зрителей

Около 1 тыс. человек с вечера до утра смотрели в кинотеатре популярные сериалы. Мероприятие провело цифровое телевидение VOKA, посвятив её созданию velcom нового игрока на рынке медиаконтента.

Ночной киномарафон устроили в шести залах мультиплекса velcom cinema. Около тысячи человек бесплатно посмотрели семь популярных сериалов производства студии HBO. Восемь часов зрители провели в кинотеатре, выдержав испытанием сном и сюжетными поворотами. И тем самым установили рекорд – впервые в Беларуси прошел массовый просмотр сериалов такой продолжительности.

Для разрядки между сеансами делали небольшие перерывы, которые заполняли конкурсами и викторинами. Посетители также использовали «паузы», чтобы пообщаться, выпить кофе и перекусить. Некоторые киноманы сражались в настольные игры и снимались в обнимку с картонными «звездами», а один из залов выделили для борьбы с усталостью – он работал как ночной клуб с DJ-сетами и световым шоу.

Киномарафон прошел в формате дегустации: зрителям показали по одному эпизоду каждого сериала. Наибольший интерес вызвал фантастический сериал «Мир Дикого Запада». Зрителей также заинтересовали драма «Большая маленькая ложь» и комедия «Силиконовая долина». Показали и веселый сериал «Развод», а в противовес – серьезный телефильм «Что знает Оливия?». Криминальные сюжеты предложили сериалы «Настоящий детектив» и «Однажды ночью».

«Впервые в Минске прошел сериальный кинопоказ такого масштаба. Формат дегустации выбран неслучайно: он позволил зрителю выбрать на будущее то, что ему интересно. Понравившиеся сериалы можно продолжить смотреть дома, так как все они представлены в цифровом ТВ VOKA. И это только начало: белорусский рынок OTT (Over the Top) вскоре выйдет на новый уровень, а зрители получат более широкий выбор медиаконтента и интерактивных технологий», – подчеркнул руководитель VOKA Вячеслав Смирнов.

«Ночь дегустации сериалов» провело цифровое телевидение VOKA совместно с онлайн-кинотеатром Amediateka. Он имеет статус Home of HBO и показывает зарубежные фильмы и сериалы в день премьеры. В Беларуси его можно смотреть через цифровое телевидение VOKA.

Ранее velcom объявил о создании крупного игрока на медиарынке, который займется производством собственного контента и адаптацией мировых шоу и сериалов. Среди планов – собственный ТВ-канал, прямые трансляции футбольных матчей, видео по запросу, дайджест-каналы (Loop Channels) и сверхчёткое ТВ. Кроме того, в Беларуси запустят онлайн-кинотеатры IVI и START.RU. Распространение также получат трендовые форматы, которые пока не представлены в Беларуси. Приход нового сильного игрока позволит вывести рынок контента в Беларуси на европейский уровень.