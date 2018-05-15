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15. 05. 2018

У клиентов банка ВТБ есть шанс выиграть BMW в рекламной игре Visa

Компании Visa International при участии банка ВТБ проводит рекламную игру «Клик удачи».

Расплачиваясь карточкой Visa, эмитированной банком ВТБ (Беларусь), на сайтах e-dostavka.bygipermall.bykvitki.bysilverscreen.by держатели карточек получают шанс выиграть автомобиль BMW 320i или 160 других ценных призов.

Для участия в игре необходимо в период с 10 мая по 10 июля 2018 совершить с использованием карточки Visa успешную оплату заказа через Интернет на одном или нескольких из вышеуказанных сайтов.

При оформлении заказа необходимо выбрать вариант оплаты «Оплатить Visa  и принять участие в рекламной игре», а также сохранить email-подтверждение о совершении интернет-платежа.

Подробнее с правилами проведения рекламной игры можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Действующие акции».

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