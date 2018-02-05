В Беларуси разыскивают собаку-авиатора для полетов в небо

В Беларуси выберут самую харизматичную собаку-авиатора, которой предстоит стать талисманом чемпионата мира по вертолетному спорту и фестиваля #Пронебо-2018. Конкурс проводит Белорусская федерация авиационного спорта (БФАС), которая отправит хозяина вместе со своим «окрылённым» питомцем в незабываемый полет на самолете, вертолете и воздушном шаре.

«В прошлом году в оформлении фестиваля уже использовалось изображение собаки. Но это была фотография пса, история которого неизвестна. Сейчас же мы решили, что талисманом самого важного авиационного события года должна стать белорусская «Белка» или «Стрелка», которая не только испытает на себе настоящий полет, но и будет радовать гостей #пронебо2018», – пояснили в БФАС.

Победителем может стать любая собака, вне зависимости от породы или родословной. Главное – запечатлеть домашнего питомца в образе авиатора. Такой ассоциации можно добиться за счет одежды (крылья, шлем, очки или комбинезон летчика), антуража (кабина вертолета или самолета) или же действия (в красивом прыжке с развивающимися ушами). Организаторы открыты к любым идеям и будут поощрять креативное мышление хозяев.

10 наиболее обаятельных четвероногих друзей пригласят для участия в финале. Победителя выберет жюри, в состав которого войдут летчики и известные собаководы. Пес-авиатор примет участие в тематической фотосессии, а его мордочка появится на афишах, билбордах, футболках и оформлении всей площадки мероприятия. Он также сможет вместе с хозяином совершить полет на самолете, вертолете и воздушном шаре. Все собаки-финалисты получат запасы корма Purina.

Для участия в конкурсе нужно сфотографировать собаку в образе авиатора и выложить снимок с кратким описанием питомца (кличка, возраст) в свои соцсети с хештэгом #ТалисманПронебо до 13 мая.

Напомним, в Минске с 23 по 29 июля впервые пройдет 16-ый чемпионат мира по вертолетному спорту. Более 100 пилотов будут соревноваться в слаломе, развозке грузов, навигации, полете на точность, командной эстафете и других дисциплинах. Всего столица примет около 20 вертолетов из 10-15 стран. Кроме того, 28-29 июля минчан ожидает ежегодный фестиваль авиационного спорта #пронебо, где покажут различные летательные аппараты – от аэростатов и парашютов до самолетов и гоночных дронов.