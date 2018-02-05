МЧС, МВД и «Красный крест» организовали в Минске тренировочный курс по личной безопасности для детей

В преддверии школьных каникул в Минске планируется проведение комбинированного детского курса по личной безопасности с практическими занятиями «Сам себе телохранитель».

В течение двух дней ребята от 5 до 13 лет будут знакомиться с правилами дорожного движения, принципами оказания первой помощи, основами пожарной безопасности и правильного поведения на воде и в лесу, а также закрепят полученные знания на практике.

Курс «Сам себе телохранитель» разработан сетью центров детского развития «Бэби-Клаб» при поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной автомобильной инспекции и «Красного креста». Специалисты этих организаций и станут тренерами курса.

«Впереди летние каникулы — сезон повышенной опасности для детей. Мы хотим предупредить различные нежелательные инциденты, а для этого расскажем ребятам о принципах безопасности и поведения в нестандартных ситуациях. Важнейшей составляющей курса станут практические занятия. Именно опыт тренирует мышечную память, которая при необходимости поможет ребенку правильно действовать», — отмечают организаторы.

Комбинированный курс по безопасности призван обучить детей адекватной реакции на чрезвычайное происшествие или нестандартную ситуацию, как дома, так и на улице, во дворе или на игровой площадке.

«Сам себе телохранитель» — это четыре блока занятий, по два в день. Сотрудники МЧС расскажут о работе ведомства, правилах безопасного поведения на воде; научат, что делать, если потерялся в лесу, и как действовать во время пожара. Ребята познакомятся с техникой, используемой спасателями, «освоят» огнетушитель и получат другие полезные знания.

Специалисты дорожно-патрульной службы объяснят особенности поведения на дороге, правила для юных велосипедистов, права и обязанности пешеходов и пассажиров; проведут тренинги по ПДД.

Во время «медицинского» блока представители «Красного креста» научат оказывать первую помощь себе и друзьям, подскажут, как не растеряться, если рядом не оказалось взрослых. Психологи «Бэби-Клаб» подготовят детей к общению с незнакомыми людьми; пояснят, как быть, чтобы не попасть в опасную ситуацию и не стать жертвой преступника. А ребята постарше узнают и об основах интернет-безопасности.

Занятия планируются в трех возрастных группах: дети 5–7 лет, 8–10 и 11–13 лет. Для каждой категории разработаны уникальная программа занятий и уровень тренировок.

Курс проводится по воскресеньям (20 и 27 мая) на территории «Бэби-Клаб» (проспект Победителей, 20).

Расписание занятий:

20 мая: Основы безопасного поведения на дороге. Как действовать в чрезвычайной ситуации

27 мая: Правила оказания первой помощи. Детский психолог: правила личной безопасности

Стоимость тренировочного курса по личной безопасности для детей:

Один день курса (на выбор):

Дети 5–7 лет — 20 руб., начало занятий в 11.00.

Дети 8–13 лет — 30 руб., начало занятий в 12.00 и 13.30.

Полный курс, 2 дня:

Дети 5–7 лет — 35 руб., начало занятий в 11.00.

Дети 8–13 лет — 55 руб., начало занятий в 12.00 и 13.30.

Группы формируются по 10 человек. Запись по телефону: (+375) 44-563-12-03.

Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте www.b-c.by