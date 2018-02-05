Продажа билетов на июньские показы спектакля «Радзіва “Прудок”» начнется 3 мая

Долгожданный старт продаж билетов на июньские показы спектакля «Радзіва “Прудок”» по книге Андруся Горвата, на скорую премьеру которого уже нет свободных мест, запланирован на 3 мая в 11:00. Режиссером спектакля выступает актер театра Роман Подоляко. Постановка создана при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь и компании velcom.

В июне состоится 5 показов постановки популярной книги: 1, 4, 10, 25 и 26 июня. Чтобы попасть на спектакль, с бронью мест стоит поторопиться: билеты на майские показы выкупили за несколько часов после анонса продаж – как и на дополнительный показ, организованный ввиду высокого спроса.

Спектакль расскажет историю минского журналиста Андруся Горвата, который захотел изменить свою жизнь: сначала он стал дворником Купаловского, потом принял решение уехать на Полесье в деревню Прудок – восстанавливать дом своего деда. Свои впечатления от нового амплуа он описывал на странице в Facebook. Потом эти записи стали книгой, чтобы в итоге дать Роману Подоляко почву для создания короткометражного фильма «Ягор», который стал победителем в народной номинации фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm, – и теперь уже полноценного спектакля.

Несмотря на то, что постановка спектакля по записям из дневника – это эксперимент, театр планирует включить ее в постоянный репертуар. Главные роли исполняют Михаил Зуй, Дмитрий Есеневич и Светлана Аникей. Спектакль будет идти на камерной сцене, билеты можно приобрести в кассе Купаловского театра, на сайте kupalauski.by или у билетных операторов.

Кстати, путешествие можно совершить не только в космос главного героя, но и на его малую родину: в июле премьера спектакля по «Радзіву» пройдет в самой деревне Прудок. Следите за новостями о проекте на velcom.by и kupalauski.by.