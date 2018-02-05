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02. 05. 2018

velcom запустил промо-тарифы на домашний интернет и ТВ

Телеком-оператор velcom запустил два промо-тарифа для домашних пользователей с максимальным набором услуг. Теперь 100-мегабитным интернетом и телевидением VOKA можно пользоваться по очень доступным ценам: всего за 22,90 или 24,90 руб. в месяц, а первые три месяца и вовсе по 9,90 руб.

На промо-тарифы можно подключиться в Минске, Могилеве, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Речице и Добруше. Во всех городах действуют одинаковые условия: домашний интернет на скорости до 100 Мбит/c и максимальный набор каналов VOKA ТВ. Гомельским абонентам этих тарифов, помимо интерактивного телевидения VOKA, бонусом предоставляется кабельное ТВ.

Выбирать можно из двух спецтарифов, которые включают домашний интернет на 100 Мбит/с и до 120 телеканалов в пакетах VOKA. Разница состоит лишь в числе выдаваемых в пользование ТВ-приставок. При подключении одного телевизора с приставкой абонентская плата составит 22,90 руб. в месяц, в случае с двумя – 24,90.

Подключиться на промо-тарифы можно только до 31 мая и только при заключении нового договора. При этом в первые три месяца любой тариф будет доступен за 9,90 руб. в месяц.

«Сегодня velcom готов предоставить доступ к услугам фиксированной связи по технологии GPON и Ethernet жителям более чем 800 тысяч квартир. Промо-тарифы выступают существенным стимулом для населения перейти на скоростной интернет и современное интерактивное цифровое ТВ», – пояснили в velcom.

 

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