В Беларуси оптимизируются объемы, формы и порядок представления отчетности субъектами рынка Форекс

Соответствующее решение принято постановлением Правления Нацбанка от 2 апреля 2018 года № 153 ”Об отчетности Национального форекс-центра, форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций по вопросам, связанным с деятельностью на внебиржевом рынке Форекс“ (далее – постановление № 153), которое вступит в силу с 1 октября 2018 года.

В соответствии с постановлением № 153 отчетность обо всех операциях субъектов внебиржевого рынка Форекс и их клиентов должна будет содержать сведения об операциях, совершенных с использованием не только программного обеспечения, позволяющего иметь множество разнонаправленных и (или) однонаправленных позиций по отдельному базовому активу (хеджинговая система учета позиций), но и программного обеспечения, позволяющего иметь по отдельному базовому активу только одну позицию (неттинговая система учета позиций).

Новые форма и объем отчетности также обеспечат большую сопоставимость ее данных с данными лог-файлов клиентов, в которых осуществляется протоколирование действий клиента и субъектов внебиржевого рынка Форекс по операциям клиента с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. Более высокая сопоставимость указанных данных повысит эффективность их использования при разрешении спорных ситуаций между субъектами внебиржевого рынка Форекс и их клиентами.

Кроме того, постановлением № 153 предусмотрено информирование Национальным форекс-центром Национального банка о выявленных фактах существенного отклонения цены базового актива от средней цены на него по рынку в соответствующий момент времени при совершении субъектами внебиржевого рынка Форекс операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. Данная мера позволит усилить контроль за выполнением субъектами рынка требований об исполнении распоряжения клиента о фиксации цены базового актива на лучших для клиента условиях в данный момент времени.

Вносимые в действующую отчетность изменения будут способствовать дальнейшему развитию внебиржевого рынка Форекс в Республике Беларусь и усилению мер, направленных на защиту клиентов форекс-компаний. При этом снизится административная нагрузка на субъектов внебиржевого рынка Форекс и повысится эффективность выполнения Национальным форекс-центром задачи по выявлению нарушений при совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.