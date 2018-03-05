3 и 4 августа состоится фестиваль Viva Braslav Open Air

3 и 4 августа на городском пляже Браслава состоится фестиваль Viva Braslav Open Air. Это белорусская Ибица, где качественная музыка в стилях поп, рок и хип-хоп встречаются с лучшими представителями EDM под аккомпанемент спорта и разнообразных развлечений.

На этот момент объявлено 16 артистов, которые выступят на фестивале.

Поп: Иван Дорн, Alekseev, Бьянка, Артем Пивоваров, Intelligency.

Рок: Группа Сергея Бобунца (экс-Смысловые галлюцинации»), Nizkiz, Nuteki.

Хип-хоп: «Мальбэк и Сюзанна», Скруджи.

EDM: Jay Hardway, CMC$, Kill the Buzz, Dannic, Stadiumx, Arston.

Лайн-ап, часть 1 - https://youtu.be/FzT10O8Hf0I

Лайн-ап, часть 2 - https://youtu.be/QSZH76h2b0U

Viva Braslav Open Air 2018 будет состоять из двух полноценных дней. Будет увеличено количество музыкальных и развлекательных площадок, увеличится количество входов и кемпинг. Палаточный городок откроется в 8 утра в пятницу 3 августа и будет работать до 16 часов воскресенья 5 августа. В прошлом году мероприятие собрало более 20 тысяч зрителей.

Стандартный билет на два дня Viva Braslav Open Air 2018 сейчас стоит 36,95 рублей. Место под палатку в фестивальном кемпинге (до 4 человек, три дня) – 29,95 рублей. Новинка этого года – VIP-билеты по цене 179,95 рублей (два дня).

Подробная информация и продажа билетов на сайте www.vivabraslav.by и в системе Kvitki.by.