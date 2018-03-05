Иван Дорн, Alekseev и Бьянка дополнили состав Viva Braslav Open Air 2018

Фестиваль Viva Braslav Open Air, который пройдет 3-4 августа на центральном пляже Браслава, представил вторую часть лайн-апа. Поп-направление фестиваля (вечерняя программа) пополнили сразу три ярких хэдлайнера, всего на Viva Braslav Open Air заявлено уже 16 артистов.

Неподражаемый Иван Дорн привезет на берега «белорусской Ибицы» зажигательную программу лучших песен из прошлых дисков и нового альбома «OTD» (2017). Для романтика Alekseev, известного по хитам «Пьяное солнце», «Океанами стали», «Forever/Навсегда», это будет первое выступление на опен-эйрах Беларуси. Нотку обольщения в поп-блок добавит одна из самых обаятельных поп-певиц СНГ Бьянка. Приятным бонусом станут белорусские электронщики Intelligency.

Дополняется и ночная программа Viva Braslav Open Air, посвященная EDM-музыке. Здесь стоит выделить Dannic (Нидерланды), который не первый год входит в мировой топ 100 ди-джеев по версии DJ Mag. Также на главной сцене выступят Stadiumx (Венгрия) и Arston (Беларусь). Ночную программу на главной сцене будет сопровождать пиротехническое и лазерное шоу.

Ранее было объявлено об участии в фестивале группы «Мальбэк и Сюзанна» (Россия), поп-певца Артема Пивоварова (Украина), рэпера Скруджи (Россия), группы Сергея Бобунца с хитами «Смысловых галлюцинаций» (Россия), групп Nizkiz и Nuteki (Беларусь). В EDM-программе примут участие Jay Hardway (Нидерланды), CMC$ (Нидерланды) и Kill the Buzz (Нидерланды). Полный лайн-ап будет объявлен летом.

Viva Braslav Open Air 2018 будет состоять из двух полноценных дней. Будет увеличено количество музыкальных и развлекательных площадок, увеличится количество входов и кемпинг. Палаточный городок откроется в 8 утра в пятницу 3 августа и будет работать до 16 часов воскресенья 5 августа. В прошлом году мероприятие собрало более 20 тысяч зрителей.

Стандартный билет на два дня Viva Braslav Open Air 2018 сейчас стоит 36,95 рублей. Место под палатку в фестивальном кемпинге (до 4 человек, три дня) – 29,95 рублей. Новинка этого года – VIP-билеты по цене 179,95 рублей (два дня). Подробная информация и продажа билетов на сайте www.vivabraslav.by и в системе Kvitki.by.