Вишенка на пиве: «Аливария» запустила уникальное вишнёвое пиво Karol Jan Ruby

В среду 2 мая в стенах столичного TNT Rock Club прошел Art Beer Performance: Karol Jan feat. Anton Pavlovich — официальная презентация нового вишневого сорта пива Karol Jan Ruby, которое пополнило премиальную линейку Karol Jan от компании «Аливария». Более сотни минчан посетили мероприятие, чтобы попробовать новый Karol Jan Ruby и погрузиться в атмосферу эпохи Кароля Яна Чапского за просмотром классического балета и интерактивного моноспектакля по мотивам «Вишневого сада» Чехова.

Karol Jan Ruby — третий продукт в премиальной линейке пива от «Аливарии». Новый сорт точно порадует всех ценителей необычного пива. Свой благородный рубиновый цвет, насыщенный вкус и аромат спелой вишни Karol Jan Ruby получил благодаря добавлению натурального вишневого сока. А экстракт солода Ruby, который изготавливается из шотландского карамельного солода и чистейшей воды, добавляет напитку приятную горчинку.

Организаторы мероприятия заранее заинтриговали, сообщив, что Art Beer Performance — это творческий эксперимент, соединивший в себе вишневый Karol Jan Ruby и новую интерпретацию пьесы Чехова “Вишневый сад”.

К началу перфоманса возле сцены TNT Rock Club практически не было свободного места. Среди гостей были замечены Андрей Бонд, Romanov.by, Анна Бонд, а также другие блогеры и лидеры мнений.

Art Beer Performance — это свежий взгляд на классическую театральную постановку. Насладиться необычным сочетанием гости смогли не только в зале, но и за барной стойкой, где в этот вечер каждый мог попробовать новый Karol Jan Ruby.

Посетители мероприятия стали свидетелями необычной интерпретации пьесы Чехова “Вишневый сад” при участии актёра театра им. Янки Купалы Андрея Савченко и балетной труппы Белорусского государственного академического музыкального театра. Перфоманс состоял из двух параллельных линий — танцевальных номеров и отрывков из моноспектакля, частью которого стали и зрители, которых актер вовлекал во время всего представления.

— Презентация нового сорта пива в формате перформанса для нашей компании стала своеобразным экспериментом, — рассказывает менеджер по корпоративным коммуникациям Ольга Ковригина. — Мы не были уверены в однозначной реакции посетителей, но она оправдала наши ожидания на сто процентов. Нам очень приятно, что мы смогли удивить абсолютно всех: и обычных минчан, и столичных блогеров.

После перфоманса все гости смогли попробовать новый Karol Jan Ruby и насладиться его легким вишневым вкусом.

Организаторы отметили, что каждый, кто не смог посетить Art Beer Performance: Karol Jan feat. Anton Pavlovich, может устроить дегустацию нового вишневого сорта за изысканным ужином прямо у себя дома. Ведь новый сорт идеально сочетается с различными видами сыров: острыми, пряными, сливочными, а также с рыбными блюдами средиземноморской кухни и овощными салатами. Специалисты советуют подавать пиво Karol Jan Ruby при температуре 8-10°С.

Вишневую новинку премиальной линейки пива Karol Jan уже сейчас можно найти в торговых сетях Беларуси. Рекомендованная цена — 1.83 руб.