СК расследовал дело о падении люльки с рабочими на «Беларуськалии»

По информации официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног, установлены обстоятельства падения строительной люльки с работниками на территории «Беларуськалия». Инцидент произошел 26 октября 2016 года.

Осенью 2016 года, в результате падения с высоты во время выполнения кровельных работ на одном из промышленных складов и получения травм, погиб работник подрядной строительной организации, а его четверо коллег пострадали. Рабочие в момент происшествия находились в люльке.

Изучив материалы дела, следствие установило, что причиной инцидента стали: ненадлежащее исполнение должностными лицами подрядной строительной организации служебных обязанностей по обеспечению безопасных условий труда, отсутствие необходимого контроля за техническим состоянием оборудования, соответствием его и рабочего места требованиям безопасности, предъявляемых к работам повышенной опасности на высоте.

Заместителю директора по производству, начальнику участка строительно-монтажных работ и двум мастерам строительной организации предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК РБ (нарушение правил безопасности строительных работ и правил эксплуатации машин и механизмов при производстве таких работ, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжких и тяжких телесных повреждений, смерть человека).

Следствие установило, что обвиняемые не смогли на строительном производстве должным образом обеспечить безопасное проведение вышеуказанных работ, допустили к выполнению производственного задания членов монтажной бригады, не проинструктировав их и не обеспечив необходимой комплектной оснасткой и оборудованием, соответствующих требованиям проектной документации.

Установлено, что люлька, в которой находились потники на высоте 10 м, выполняя кровельные работы, предназначалась для подъема груза, а не для перемещения людей. Их рабочее место не было обеспечено страховочными канатами и необходимым комплектом оборудования. В результате обрыва троса падение люльки стало возможным из-за отсутствия в ней ловителя.

На данный момент обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.