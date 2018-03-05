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03. 05. 2018

СК расследовал дело о падении люльки с рабочими на «Беларуськалии»

По информации официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног, установлены обстоятельства падения строительной люльки с работниками на территории «Беларуськалия». Инцидент произошел 26 октября 2016 года.

Осенью 2016 года, в результате падения с высоты во время выполнения кровельных работ на одном из промышленных складов и получения травм, погиб работник подрядной строительной организации, а его четверо коллег пострадали. Рабочие в момент происшествия находились в люльке. 
 
Изучив материалы дела, следствие установило, что причиной инцидента стали: ненадлежащее исполнение должностными лицами подрядной строительной организации служебных обязанностей по обеспечению безопасных условий труда, отсутствие необходимого контроля за техническим состоянием оборудования, соответствием его и рабочего места требованиям безопасности, предъявляемых к работам повышенной опасности на высоте. 
 
Заместителю директора по производству, начальнику участка строительно-монтажных работ и двум мастерам строительной организации предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК РБ (нарушение правил безопасности строительных работ и правил эксплуатации машин и механизмов при производстве таких работ, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжких и тяжких телесных повреждений, смерть человека).
 
Следствие установило, что обвиняемые не смогли на строительном производстве должным образом обеспечить безопасное проведение вышеуказанных работ, допустили к выполнению производственного задания членов монтажной бригады, не проинструктировав их и не обеспечив необходимой комплектной оснасткой и оборудованием, соответствующих требованиям проектной документации.
 
Установлено, что люлька, в которой находились потники на высоте 10 м, выполняя кровельные работы, предназначалась для подъема груза, а не для перемещения людей. Их рабочее место не было обеспечено страховочными канатами и необходимым комплектом оборудования. В результате обрыва троса падение люльки стало возможным из-за отсутствия в ней ловителя. 
 
На данный момент обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
 
 
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