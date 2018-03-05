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03. 05. 2018

Более 20 млн рублей направят на покупку электропоездов для столичного метро

Согласно решению от 30 марта 2018 года (№26) Минского городского совета депутатов, опубликованному на Национальном правовом интернет-портале, на покупку электропоездов для Минского метро выделят более 20 миллионов рублей.

В решении отмечено, что средства на покупку электропоездов  направят из остатков финансовых ресурсов инновационного фонда Мингорисполкома, образовавшихся на 1 января 2018 года. Точная сумма средств, согласно документу, составляет 20 039 496,17 рубля.

Доходы инновационного фонда Мингорисполкома в 2018 году составят 107 348 485 рублей, расходы — 41 018 600 рублей. Более 66 млн рублей из средств фонда будут переданы в республиканский централизованный инновационный фонд, оставшиеся средства будут потрачены на покупку электропоездов для минского метро.


Читать полностью:  https://news.tut.by/society/591314.html

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