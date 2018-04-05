Международный инвестбанк выбрал в Беларуси партнера

БПС-Сбербанк первым в Беларуси включен в качестве подтверждающего банка в Программу поддержки торгового финансирования Международного инвестиционного банка (МИБ). Банк будет помогать белорусским экспортерам с финансированием внешнеторговых операций.

Программа поддержки торгового финансирования МИБ направлена, прежде всего, на оказание содействия предприятиям малого и среднего бизнеса при осуществлении внешнеторговой деятельности. Одной из целей программы также является финансирование социально-значимых инфраструктурных проектов в странах присутствия МИБ. БПС-Сбербанк имеет возможность подтверждать под гарантию МИБ аккредитивы, открытые иностранными банками в пользу белорусских экспортеров (клиентов банка) и принимать на себя риски по внешнеторговым операциям клиентов.

МИБ предоставляет свои гарантии, резервные аккредитивы, безотзывные рамбурсные обязательства на срок до 2 лет и целевые торговые кредиты до 1 года подтверждающим и финансирующим банкам. Взамен он берет на себя политические и коммерческие риски осуществления платежей по внешнеторговым операциям, проводимым банками-эмитентами. В 2017 году Программа поддержки торгового финансирования МИБ была признана Ассоциацией банков развития Азиатско-тихоокеанского региона (ADFIAP) одной из лучших программ развития торговли среди банков развития.

«Подтверждая аккредитивы под обязательство МИБ, БПС-Сбербанк сможет финансировать экспортные поставки клиентов, – отметил заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу Сергей Суслопаров. – Среди преимуществ для клиентов – снижение риска неплатежа за поставленную продукцию, оказанные услуги и выполненные работы, а также повышение конкурентоспособности продукции за счет предоставления покупателям отсрочки платежа с получением выручки сразу после исполнения контрактных обязательств. Мы ожидаем, что сотрудничество с Международным инвестиционным банком будет способствовать увеличению объемов реализации белорусской продукции на внешних рынках».

По итогам 2017 года продуктами торгового финансирования БПС-Сбербанка воспользовались более 150 предприятий, было реализовано 220 международных сделок торгового финансирования на общую сумму 205 млн. долларов США в эквиваленте. На начало года размер обязательств по аккредитивам и гарантиям составил 150 млн. долларов.

ОАО «БПС-Сбербанк» является одним из крупнейших банков Беларуси. Чистая прибыль Банка по итогам 2017 года по НСФО составила BYN 85,2 млн при рентабельности капитала в 17,3%. Объем нормативного капитала Банка составил BYN 666,2 млн, увеличившись в 2017 году на BYN 105,3 млн (+19%). Основным акционером ОАО «БПС-Сбербанк» выступает ПАО Сбербанк (98,43% акций).

Международный инвестиционный банк – многосторонний институт развития, деятельность которого направлена на содействие социально-экономическому развитию, росту благосостояния населения и экономической кооперации стран-членов: Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии, России, Румынии, Словакии и Чехии.