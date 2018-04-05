Объявлены итоги рейтингов web- разработчиков и SEO-компаний Беларуси 2018 года

Проект «Рейтинг Байнета» 27 апреля подвел итоги Рейтинга web-разработчиков, Рейтинга SEO-компаний, Конкурса сайтов и Рейтинга креативности web-студий Беларуси по результатам 2017 года.

Рейтинги web-разработчиков и SEO-компаний проводились уже в седьмой раз, Конкурс сайтов — в четвертый раз, а Рейтинга креативности web-студий — второй.

Всего в весенней волне рейтингов приняло участие более 40 компаний. В Рейтинге web-разработчиков — 20 компаний, SEO-компаний – 14 агентств, на Конкурс сайтов было подано 141 проектов от 24 разработчиков, в Рейтинг креативности вошла 21 web-студия.

Итоги Рейтинга web-разработчиков Беларуси 2018 года

Главная интрига – смена лидера последних лет: вместо «Студии Борового» первое место заняла компания «Новый Сайт». «Студия Борового» опустилась на третье место. Вторую позицию заняла компания RichBrains, которая работает преимущественно с иностранными заказчиками и реализует глобальные проекты. В пятерку лидеров также вошли SKY INCOM и LOVATA, которые такде в значительной степени ориентированы на иностранных заказчиков.

Состав участников Рейтинга в этом году обновился на 15%. За 2017 год компаниями-участниками было реализовано 670 проектов (в прошлом — 655).

Участниками Рейтинга освоено $4,8 млн, что на $0,6 млн больше, чем в прошлом. По оценкам организаторов Рейтинга, рынок разработок растет за счет усложнения проектов крупных белорусских заказчиков, роста сегмента e-commerce и ориентации некоторых игроков на зарубежных клиентов.

Подавляющее большинство клиентов участников рейтинга составляют белорусские компании (77%). Заказчики из России и Казахстана — 14%, международные (worldwide) клиенты — 13%.

Основные тренды рынка web-разработок Беларуси:

- Студии становятся веб-интеграторами: интеграция и комплексные решения — источник роста разработчиков,

- Растет средняя стоимость и сложность проектов,

- Белорусские клиенты готовы делать сложные проекты,

- Стартапы — драйвер развития разработчиков и интеграторов

- Проблема с кадрами

- Укрупнение рынка: мелкие студии уходят в другие ниши, известные компании растут.

По сравнению с 2016 году, в 2017-м доля малобюджетных проектов (бюджет до $3,5 тыс.) участников Рейтинга снизилась с 52% до 46%, а количество проектов по бюджету свыше $30 тыс. осталось на прежнем уровне — 4% от общего числа всех реализованных. Однако у ряда разработчиков бюджеты некоторых проектов превышают $100 тыс. в год.

Т.к. по основным показателям наблюдается незначительная положительная динамика, то говорить о значительном росте рынка не приходится. Годовой объем сегмента простых web-решений в Беларуси по итогам года остался на уровне прошлого и скорее всего незначительно превышает $10 млн. Но если говорить о сегменте сложных проектов, то здесь объем рынка может превышать $100 млн.

Средний возраст студий составляет 9,7 лет, а количество сотрудников – 17 человек. Минимальные/максимальные значения данных показателей – 2/16 и 4/34 соответственно.

ТОП web-разработчиков Беларуси по итогам Рейтинга Байнета 2018

Итоги Рейтинга SEO-компаний Беларуси 2018

В этом году в Рейтинге SEO-компаний Беларуси приняло участие 14 агентств. За 2017 год участниками Рейтинга было реализовано 1105 проектов, что на 12% больше, чем годом ранее. Средний чек в месяц на SEO по сравнению с 2016 годом немного вырос и составил $300-350.

Участниками Рейтинга освоено $4 млн. По оценкам организаторов Рейтинга, общий объем рынка за 2017 год составил не менее $13 млн (с учетом затрат компаний на поисковое продвижение, которые не обращаются к услугам агентств). Это на 30% больше, чем в 2016 году.

Средний возраст агентства составляет 6 лет, а количество сотрудников, работающих в направлении SEO — 9 человек. Минимальные/максимальные значения данных показателей — 2/11 и 3/19 соответственно.

ТОП SEO-компаний Беларуси по итогам Рейтинга Байнета 2018

Также были составлены ТОПы агентств с учетом специализации по следующим сегментам бизнеса: Автомобили; Банки, финансы; Строительство и интернет-магазины.

По итогам Конкурса сайтов были также объявлены лучшие проекты web-разработчиков, а также составлен Рейтинг креативности web-студий.

Список всех рейтингов проекта «Рейтинг Байнета»:

Рейтинг web-студий Беларуси

Рейтинг SEO-компаний Беларуси

Конкурс сайтов

Рейтинг креативности web-студий

Рейтинг агентств по контекстной рекламе,

Рейтинг интернет-агентств по удовлетворенности клиентов.

Для компаний-заказчиков на сайте проекта работает бесплатный сервис по организации тендеров на услуги интернет-компаний.